Cómo ahorrar al máximo desde agosto en la vuelta al cole: trucos de planificación, segunda mano e intercambio

El gasto medio por alumno en España supera ya los 490 euros

La vuelta al cole más complicada

Compartir







Cada mes de septiembre supone la vuelta, con una rigurosa e incapacitante puntualidad, de una coreografía presupuestaria de lo más agotadora para millones de familias de nuestro país. La vuelta al cole que, al menos en apariencia, debería ser rutinaria se convierte en una operación logística y financiera de alto impacto: materiales escolares, uniformes, libros, dispositivos electrónicos, actividades complementarias, meriendas y comidas. Según datos recientes, el gasto medio por alumno en España supera ya los 490 euros, lo que implica un incremento acumulado del 28 % respecto a 2022. En provincias como Palencia, la factura familiar puede alcanzar los 1.009 euros por estudiante.

Frente a este escenario, agosto se están empezando a presentar como el verdadero campo de batalla anticipado. Se trata de un mes estratégico, no solo para conseguir los mejores descuentos, sino para replantearse desde la planificación más meticulosa, qué necesidades son reales y cuáles son inducidas por una industria del consumo educativo que fluctúa entre lo imprescindible y lo superfluo.

PUEDE INTERESARTE Cuenta atrás para la vuelta al cole

Un inventario doméstico contra el gasto impulsivo

Antes de sucumbir al reclamo de estuches con licencia o zapatillas que duplican su precio por una marca visible, la lógica del inventario retrospectivo se impone: revisar cajones, mochilas y armarios del curso anterior permite detectar material reutilizable y prendas aún funcionales. Si nada falla, los expertos apuntan que este gesto puede reducir el gasto en material hasta en un 65 %. Lo aparentemente banal, como una simple carpeta sin desgastes o un cuaderno con 60 páginas en blanco, se convierten en un acto de contención frente a una cultura de lo desechable.

Segunda mano: la economía circular aplicada al aula

La proliferación de aplicaciones de compraventa entre particulares como Vinted o Micolet, junto con tiendas físicas como las gestionadas por Oxfam Intermón, han convertido la ropa de segunda mano en una alternativa ya no marginal, sino un recurso que puede ser clave para muchas familias. En este ecosistema, el intercambio no solo supone ahorro, sino también sostenibilidad y racionalidad material.

PUEDE INTERESARTE Vuelve el colegio y los grupos de padres en WhatsApp: seis claves para su buen uso

Las propias AMPA (asociaciones de madres y padres) han institucionalizado el trueque o préstamo de libros y uniformes, impulsando redes solidarias que diluyen la lógica del gasto reiterativo. En varias comunidades, además, los programas autonómicos de préstamo de libros, como el de Xarxa Llibres en la Comunitat Valenciana, permiten a las familias ahorrar entre 300 y 400 euros por alumno, siempre que devuelvan el material en buen estado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Compras colectivas, anticipación digital y logística sensata

La compra agrupada entre familias se revela como una táctica financiera y pedagógica a partes iguales: unifica recursos, reduce precios unitarios y minimiza desigualdades entre compañeros. A ello se suma la comparativa inteligente de precios, donde la OCU recuerda que adquirir material escolar en supermercados puede ser hasta un 30 % más barato que en tiendas especializadas. Las compras sin presencia infantil también evitan la presión emocional inducida por personajes animados o marcas que inflan artificialmente el coste final.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por otro lado, se recomienda priorizar las tiendas físicas frente a las plataformas digitales, no por nostalgia sino por precisión: verificar calidades, tallajes y materiales evita devoluciones y compras duplicadas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Tecnología, meriendas y microdecisiones económicas

Las compras escolares no se agotan en papel y tela. Los dispositivos electrónicos, que cada vez son más exigidos por aquellos centros en los que se que digitalizan los contenidos, representan otro nodo crítico del gasto. Según datos de la OCU, comparar precios entre establecimientos puede suponer una diferencia de hasta 150 euros por tableta.

Incluso las meriendas merecen revisión: la sustitución de bollería industrial por fruta fresca, bocadillos caseros o leche entera no solo mejora la nutrición infantil, sino que reduce costes semanales con efectos acumulativos.

Ante todo esto existen ciertas ayudas públicas, que pueden parecer insuficientes, pero sin lugar a dudas existen. Sin embargo para optar a ellas hay que conocerlas y solicitarlas con antelación. Las bibliotecas públicas, los bancos municipales de libros y los sistemas de préstamo de ayuntamientos como Madrid, Barcelona o Gijón permiten amortiguar el gasto en libros de texto. A esto se suman modelos emergentes como las "bibliotecas de las cosas", que en ciudades como Barcelona permiten intercambiar o prestar desde uniformes hasta dispositivos electrónicos en desuso.

Ahorrar en la vuelta al cole no implica renunciar a calidad educativa, sino desarticular una economía del gasto automático. Planificar desde agosto, reutilizar, cooperar, compartir, comparar y elegir con conciencia son las estrategias que transforman septiembre en un mes habitable. Frente a una cultura que convierte el inicio del curso en una carrera de consumo disfrazada de necesidad, conviene recordar que educar también es enseñar a distinguir entre lo esencial y lo impuesto. La resistencia comienza con una hoja de cálculo, una mochila revisada y una comunidad que intercambia más que bienes: sentido.