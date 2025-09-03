Padres y equipos directivos de los centros escolares han de proteger la privacidad de los menores en los grupos de WhatsApp

Claves para ‘sobrevivir’ al grupo de WhatsApp del colegio

La Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha puesto en marcha una campaña para concienciar a los padres sobre el uso adecuado y responsable de los grupos de WhatsApp relacionados con los colegios y las actividades extraescolares de sus hijos. Esta iniciativa busca evitar problemas derivados del mal uso de estas plataformas, que se han convertido en herramientas habituales para la comunicación y coordinación entre familias y centros educativos.

En su nota de prensa, ASESCON distingue entre los grupos de WhatsApp creados tanto por los propios padres como por los colegios o las entidades que organizan actividades extraescolares. En ambos casos, la Asociación recomienda seguir una serie de pautas para garantizar un uso respetuoso, seguro y efectivo.

Grupos creados por los padres

Cuando los grupos son organizados por los padres, suelen tener como objetivo facilitar la comunicación entre familias para coordinar aspectos relacionados con la vida escolar o las actividades de los niños. La entidad aconseja que estos grupos se utilicen exclusivamente para compartir información educativa o logística relevante, evitando mensajes que puedan generar conflictos o malentendidos.

Además, es fundamental respetar la privacidad de todos los miembros. Esto implica no compartir fotos o datos personales de los menores sin el consentimiento explícito de sus padres o tutores. También se recomienda evitar críticas o comentarios negativos que puedan afectar la convivencia o el ambiente del grupo.

Grupos creados por los centros educativos

Por otro lado, los colegios y las entidades organizadoras de actividades extraescolares también suelen crear grupos de WhatsApp para facilitar la comunicación oficial con las familias. En estos casos, la Asociación destaca la importancia de obtener el consentimiento previo de los padres para incluir a menores en estos grupos y para el tratamiento de sus datos personales, en cumplimiento con la normativa vigente de protección de datos.

Los centros deben limitar el uso de estos grupos a fines estrictamente educativos o informativos, evitando la difusión de contenidos que no estén relacionados con la actividad escolar o extraescolar. Asimismo, deben garantizar que la información compartida se maneje con confidencialidad y respeto a la privacidad de los alumnos y sus familias.

Privacidad y protección de datos

Uno de los aspectos más relevantes que subraya la campaña es la protección de la privacidad y los datos personales de los menores. La asociación de consumidores recuerda que la inclusión de niños en grupos de WhatsApp debe contar siempre con la autorización de sus padres, y que cualquier información compartida debe tratarse con responsabilidad para evitar vulneraciones de derechos.

En caso de que se produzcan situaciones en las que se vulneren estos derechos, como la difusión no autorizada de imágenes o datos personales, la Asociación recomienda a las familias que acudan a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para presentar una reclamación. También es posible recurrir a los tribunales para defender los derechos de los menores y sus familias.