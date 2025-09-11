Neumáticos "All Season" vs. "Verano + Invierno": en qué fijarte para saber qué compensa más

Los neumáticos de verano están diseñados para temperaturas por encima de 7 °C. Los de invierno por debajo de esa cifra

¿Cómo elegir y mantener los neumáticos?

Elegir el tipo correcto de neumático no es solo cuestión del clima y las carreteras que vamos a recorrer, sino que se trata de todo un ejercicio de seguridad, eficiencia y economía. Frente a la opción híbrida de los neumáticos All Season, válidos para todas las estaciones del año, está la alternativa tradicional de contar con dos juegos (en versión verano e invierno). Ante estas opciones aparecen preguntas: ¿Cuál compensa más en coste, rendimiento y seguridad?

¿Qué diferencia hay en compuestos y tracción?

Los neumáticos de verano están diseñados para temperaturas por encima de 7 °C. Su compuesto rígido ofrece un excelente agarre en seco y mojado, y su menor resistencia al rodaje reduce el consumo de combustible. Sin embargo, “se endurecen cuando baja de 7 °C”, lo que reduce su eficacia en invierno.

Por su parte, los de invierno cuentan con un compuesto más blando que mantiene flexibilidad por debajo de 7 °C, están diseñados para agarrar en nieve y hielo al contar con ranuras profundas y laminillas que mejoran la tracción. Son los únicos que muestran el símbolo 3PMSF, que certifica su eficacia homologada en entornos invernales. Algunas legislaciones ya obligan a usar solo neumáticos con ese sello.

Los neumáticos All Season, intermedios, combinan compuestos y ranuras aptos para mantener agarre en rango de -10 °C a +30 °C. Tienen homologación para nieve ligera, y evitan cambios estacionales. Pero no alcanzan la misma eficacia que un neumático específico en condiciones extremas.

Según Michelin, los neumáticos de verano como Primacy 4 ofrecen “rendimiento óptimo a temperaturas superiores a 7 °C”, con excelente duración y estabilidad al frenar. En pruebas TÜV SÜD realizadas en condiciones entre 4 °C y 6 °C, un neumático de invierno detiene el coche en 34 m tras frenar a 50 km/h, mientras que uno de verano requiere 63 m, casi el doble.

Los All Season, aunque son seguros en inviernos moderados, “tienen una distancia de frenada ligeramente superior” cuando las temperaturas superan los 7 °C, comparado con neumáticos de verano puros.

Además, el compuesto más duro de los All Season prolonga su vida útil comparado con neumáticos de invierno, que se desgastan más rápido con calor alta temperatura. Esto convierte a los All Season en una opción económica si no se desea cambiar llantas dos veces al año.

¿Cuánto cuesta cada opción?

Los neumáticos All Season eliminan la necesidad de tener y almacenar dos juegos. Aunque suelen ser más caros que las cubiertas de verano o invierno por separado, resultan más económicos que comprar y mantener dos conjuntos distintos, y además tienen un menor desgaste por el uso.

La opción de verano + invierno implica una serie de gastos adicionales: comprar dos juegos de neumáticos, montaje, desmontaje y almacenamiento. Sin embargo, si se conduce en condiciones extremas de frío o calor, el coste adicional puede estar justificado por razones de seguridad.

Es decir, a la hora de elegir entre neumáticos All Season frente a verano + invierno no hay una verdad universal. Todo depende del clima, uso y prioridades del conductor. Si buscas comodidad, economía y suficientes prestaciones en clima templado, los All Season bien homologados son una opción sólida. Pero si la seguridad en condiciones extremas es prioritaria, usar ruedas específicas por temporada sigue siendo la opción más eficaz.