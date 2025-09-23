Comprar vivienda en 2025: consejos sobre ahorro, hipotecas y ayudas disponibles que puedes aprovechar

La tendencia es que los precios de la vivienda seguirán aumentando en 2025, aunque a un ritmo más moderado

En 2025, el mercado inmobiliario español se mueve en un contexto de lo más complicado para parte de la población: precios en alza, tipos hipotecarios favorables y ayudas dispersas. Para todos aquellos que se plantean la adquisición de una vivienda, entender bien cada una de las variables en juego es mucho más que recomendable: es imprescindible.

La tendencia es que los precios de la vivienda seguirán aumentando en 2025, aunque a un ritmo más moderado: se estima un incremento del 5%, frente al 11% de 2024, y un 3% previsto para 2026. Esta moderación responde a una combinación de menor dinamismo económico y rebaja del euríbor, aunque la escasez de vivienda mantiene la presión sobre la oferta.

En paralelo, el respaldo institucional al mercado hipotecario refuerza el contexto: en mayo de 2025, el tipo medio de las nuevas hipotecas se situó en el 2,91%, con un importe medio contratado de 158.153€; un 54% más de hipotecas que un año antes. Además, las hipotecas fijas han ganado peso en las operaciones, suponiendo el 49,12% de las operaciones registradas hasta marzo, con un TIN promedio del 2,12%, un dato al alcance de niveles no vistos desde 2022.

El problema de la entrada

Hay que pensar que es necesario contar con un ahorro inicial del 20% del valor de la vivienda para los gastos vinculados a la hipoteca, más un 10% adicional para tributos y reformas incidentales. En el caso de los jóvenes, el problema se convierte en mayúsculo si nos fijamos en los datos de RUGE y UGT, que nos dicen que los menores de 35 años deben destinar casi el 92% de su salario al alquiler, y necesitarían ahorrar cuatro años de sueldo íntegro para cubrir una entrada que supere los 56.000 euros.

Para paliar parte de estos problemas, el Plan Estatal de Vivienda 2022–2025 incluye subvenciones de hasta 10.800€ o el equivalente al 20 % del precio de compra, destinadas especialmente para jóvenes menores de 35 años que adquieren su vivienda habitual en municipios pequeños.

Existen también programas como el aval del ICO, que permite financiar hasta el 95% del precio de compra, siempre que la vivienda no supere los 295.240€, y está especialmente dirigido a jóvenes. En la Comunidad de Madrid, el programa "Mi Primera Vivienda" autoriza hipotecas hasta del 100% del valor del inmueble.

A nivel gubernamental, se proyecta la "Hucha Hogar Joven" con la desgravación en IRPF del 20% sobre aportaciones de hasta 40.000€, más el aval estatal hasta esa cifra. Además, algunas autonomías del PP han ampliado el límite de edad hasta los 40 años para acceder a los avales públicos, que permiten financiar el 100% del coste de la vivienda.

Cómo conseguir comprar ‘esa’ vivienda

Maximiza el período de gracia hipotecaria con una fija o mixtas : las fijas comienzan 2025 con tipos en torno al 2,12 %, y las mixtas ofrecen tramos iniciales por debajo del 1,6 %. El euríbor continúa su descenso, lo que podría redundar en cuotas más bajas.

: las fijas comienzan 2025 con tipos en torno al 2,12 %, y las mixtas ofrecen tramos iniciales por debajo del 1,6 %. El euríbor continúa su descenso, lo que podría redundar en cuotas más bajas. Aprovecha las ayudas disponibles para tu perfil : reflexiona si tu perfil encaja en las subvenciones estatales o regionales; incluso destinos rurales ofrecen ventajas fiscales y avales si adquieres vivienda habitual.

: reflexiona si tu perfil encaja en las subvenciones estatales o regionales; incluso destinos rurales ofrecen ventajas fiscales y avales si adquieres vivienda habitual. No subestimes el impacto de la financiación total : hipotecas que cubren el 100% suponen un ahorro grande en la entrada, pero se encarecen mucho más a largo plazo. Evalúa plazos y condiciones con rigor.

: hipotecas que cubren el 100% suponen un ahorro grande en la entrada, pero se encarecen mucho más a largo plazo. Evalúa plazos y condiciones con rigor. Prepárate para un mercado ajustado: menos oferta, precios aún en subida y alta demanda juvenil aconsejan estar financieramente organizado y rápido en la toma de decisiones.

En resumen, comprar vivienda en 2025 exige tomar decisiones informadas, aprovechar instrumentos públicos de apoyo y negociar hipotecas con ojos realistas. Solo así podrás plantearte realizar una adquisición de vivienda que esté alineada con tus necesidades y sea sostenible dentro de tu vida.