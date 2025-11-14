La estrategia de adelantar el Black Friday permite a las marcas prolongar más el período de ofertas y segmentar mejor sus promociones

Este año, las mayoría de marcas prolongarán sus campañas de descuentos por el Black Friday hasta el lunes 1 de diciembre

Las últimas semanas de noviembre están a la vuelta de la esquina y, con ellas, llegan las rebajas del Black Friday. El esperado evento provoca que las grandes cadenas y plataformas de comercio 'online' rebajen sus precios y animen así a los consumidores a comprar los productos que, muchas veces, gozan de grandes descuentos.

Este año, el Black Friday mantiene su fecha oficial: el viernes 28 de noviembre. No obstante, en muchas tiendas y comercios el pistoletazo de salida será anticipado y los consumidores podrán disfrutar de los descuentos y de las bajadas de precio mucho antes.

Fechas claves de este Black Friday 2025

En España, este 2025 el Black Friday se celebra el viernes 28 de noviembre de 2025.No obstante, en la práctica muchas marcas arrancan sus ofertas varios días antes, y la campaña suele prolongarse hasta el lunes siguiente, conocido como Cyber Monday, que este año cae el 1 de diciembre.

Por ejemplo, la plataforma Amazon ha fijado su 'Semana de Black Friday' del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2025.

ha fijado su 'Semana de Black Friday' del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2025. En el caso de la firma de moda Zara (del grupo Inditex) se ha anunciado que los descuentos en su aplicación arrancan el jueves 27 de noviembre a las 21:00 horas, y a las 22:00 horas en su página web. Las tiendas físicas abrirán la campaña el viernes 28 a primera hora.

(del grupo Inditex) se ha anunciado que los descuentos en su aplicación arrancan el jueves 27 de noviembre a las 21:00 horas, y a las 22:00 horas en su página web. Las tiendas físicas abrirán la campaña el viernes 28 a primera hora. Otra marca de moda importante, Mango , también adelantará sus promociones: se espera que comiencen la noche del jueves 27 de noviembre tanto en tienda online como en física, y que se extiendan durante todo el fin de semana.

, también adelantará sus promociones: se espera que comiencen la noche del jueves 27 de noviembre tanto en tienda online como en física, y que se extiendan durante todo el fin de semana. Por su parte, los gigantes de grandes almacenes como El Corte Inglés sitúan su día principal de rebajas en el viernes 28, si bien ya han iniciado campañas previas bajo el lema “Adelántate al Black Friday” en días como el 10-16 de noviembre.

El adelanto del Black Friday y consejos para no caer en trampas

La estrategia de adelantar el Black Friday permite a las marcas prolongar más el período de ofertas y segmentar mejor sus promociones. Los consumidores pueden beneficiarse de varias ventajas: como comparar precios o acceder antes a ciertas ofertas exclusivas (como ocurre con Zara a través de su app).

En 2024, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizó una investigación de casi 20.000 productos para valorar la veracidad de la bajada de los precios durante estas jornadas. La OCU aseguraba que "en la práctica son pocos los artículos que realmente bajan de precio".

Para llegar a esta conclusión, comparaban los precios de dichos artículos días antes del inicio de las ofertas. Según sus resultados, únicamente uno de cada cuatro productos estaba más barato en noviembre. No obstante, desde la OCU se destacaba que era el sector tecnológico el que goza de las mayores rebajas, en productos como ordenadores, móviles o televisiones.

La Guardia Civil ha alertado sobre la importancia de tomar precauciones en las compras online, y sobre todo a lo largo de estas fechas. Señalan que la compra por Internet puede ser una experiencia segura siempre y cuando se sigan las medidas adecuadas, ya que a través de estas plataformas continuamente existe el riesgo de caer en estafas o fraudes.

Por eso, también conviene tener ojo y seguir algunos consejos básicos para que el adelanto no suponga una trampa:

Verificar que los descuentos sean reales : algunos productos podrían tener rebajas menos agresivas de lo que parece, o precios base inflados previamente.

: algunos productos podrían tener rebajas menos agresivas de lo que parece, o precios base inflados previamente. Preparar un a lista de lo que realmente se necesita: la ampliación del periodo puede generar más “caprichos” que compras necesarias.

la ampliación del periodo puede generar más “caprichos” que compras necesarias. Tener especial cuidado en aquellas páginas en las que aparezcan errores gramaticales y de diseño, los enlaces a secciones rotas o que constantemente te redirigen a la página principal, los perfiles de redes sociales inexistentes o el uso de titulares impactantes conocidos como 'clickbaiting' para redirigir a páginas específicas.

Claves para este Black Friday 2025

Para sacar el máximo partido a las ofertas, el consumidor debe organizarse. Por eso, siempre es necesario tener en cuenta distintos detalles y fechas: