Venta de coches: qué debes tener en cuenta para tasar correctamente tu coche y evitar errores

No improvises, investiga el mercado, prepara el vehículo, y elige con cuidado a quién le dejas tasarlo

El truco para saber si un coche de segunda mano ha sido de alquiler o de autoescuela

Compartir







Vender un coche no debería ser un acto impulsivo. Para muchos, es una de las decisiones económicas más relevantes del año. Pero tasarlo mal puede hacerte perder cientos, incluso miles de euros. ¿Cómo evitarlo? La clave está en conocer bien los factores que influyen en su valoración, elegir el canal adecuado y prepararlo como se merece.

Lo primero que debes saber es que el Ministerio de Hacienda publica cada año en el BOE un listado con los valores medios de los vehículos usados. Este valor, conocido como valor venal, sirve como referencia para calcular impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales o el de Sucesiones y Donaciones. No incluye mejoras, estado de conservación ni extras, pero es el punto de partida más fiable.

Además, existen múltiples herramientas online, como la calculadora de la OCU o el simulador de tasación de la DGT, que te ofrecen una estimación gratuita y rápida introduciendo datos tan sencillos de conocer como la marca, modelo, antigüedad y kilometraje. Eso sí, no sustituyen la revisión presencial de un experto.

El precio de venta real lo marca el mercado, y este se ve condicionado por distintos factores. Entre ellos destacan la antigüedad y el kilometraje, el estado mecánico y estético del vehículo, los extras o paquetes opcionales (GPS, sensores, techo panorámico…) que se incluyan, el tipo de combustible y normativa Euro, además de la demanda actual del modelo.

Online, tasador o concesionario: ¿dónde acudir?

Hay tres grandes canales para obtener una tasación. El primero sería una tasación online gratuita, que es rápida y orientativa, y que resulta ideal como primera referencia. Webs como Modrive o Autocasión ofrecen estimaciones automáticas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Subiendo un poco el nivel estaría la contratación de un tasador profesional independiente, que dará un valor más preciso, y tendrá en cuenta el estado real, los extras y el mercado local, aportando objetividad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La tercera vía sería la tasación en un concesionario, que es rápida y cómoda si vas a entregar el coche como parte de pago. Pero ojo: suele ser la más baja, ya que el concesionario buscará margen de reventa.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Cómo mejorar la tasación sin gastar demasiado

Preparar el coche antes de enseñarlo puede marcar la diferencia:

Lava el coche por dentro y por fuera : parece obvio, pero un vehículo limpio transmite cuidado y puede aumentar la percepción del comprador.

: parece obvio, pero un vehículo limpio transmite cuidado y puede aumentar la percepción del comprador. Revisa luces, neumáticos y niveles : solventar pequeños fallos mecánicos evita descuentos automáticos.

: solventar pequeños fallos mecánicos evita descuentos automáticos. Repara arañazos o abolladuras si el coste es bajo : a veces, un pulido profesional por 50€ puede subir el valor final en 300€.

: a veces, un pulido profesional por 50€ puede subir el valor final en 300€. Ten la documentación al día: ITV, historial de mantenimiento, ficha técnica y recibo del último impuesto de circulación.

En el lado opuesto de la balanza estarían los errores más comunes que se deben tratar de evitar.

Sobrevalorar el coche por motivos emocionales: tu vehículo puede tener valor sentimental, pero el comprador busca precio, no historia.

tu vehículo puede tener valor sentimental, pero el comprador busca precio, no historia. Compararte con coches diferentes : el mismo modelo con acabado distinto, motorización diferente o menos extras puede costar 1.000 € menos.

: el mismo modelo con acabado distinto, motorización diferente o menos extras puede costar 1.000 € menos. Ocultar desperfectos : si el comprador detecta que no fuiste honesto, perderás credibilidad y poder de negociación.

: si el comprador detecta que no fuiste honesto, perderás credibilidad y poder de negociación. Fiarte solo de una fuente de tasación: cruza datos entre webs, talleres y foros para tener una idea más ajustada del precio real.

En definitiva, vender bien tu coche es una cuestión de método. No improvises, investiga el mercado, prepara el vehículo, y elige con cuidado a quién le dejas tasarlo. Una tasación realista no solo te ayuda a vender antes, sino a hacerlo mejor y con más tranquilidad.