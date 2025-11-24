El Black Friday supone un problema para las personas que padecen de adicción a las compras

Los miles de empleos temporales que hay detrás del 'Black Friday': "Necesitamos ser más para que se puedan sacar todos los envíos"

Compartir







Llega la semana del Black Friday y con ella se multiplican las contrataciones para cubrir el volumen de compras que se espera. Desde noviembre y hasta enero se calcula que se contratará a 127 mil personas. Sobre todo, en puestos relacionados con el comercio, el transporte, la logística y la hostelería. Estamos ante unas fechas de un consumo, a veces, obsesivo.

Es una adicci�ón silenciosa, pero es mucho más habitual de lo que se piensa, en España el 3% de la población sufre adicción a las compras. Reme Segura, paciente recuperada: “Fui adicta a las compras compulsivas, me daba igual gastar 30 que 300 que 400 euros. Se convirtió casi, casi a diario”.

Reme fue adicta durante ocho años. Y se dio cuenta gracias a su hija: “Fue mi hija la que me dijo que algo estaba pasando cuando vio que llegaba un paquete, compraba, otro y ni siquiera me lo probaba”. "Era tapar un vacío que no sabes ni siquiera por qué lo sentía".

Cómo afecta esta adicción

Pero esta adicción le afectó mucho en el tema financiero: “La economía se resintió muchísimo. Se convierte en una vida muy pobre, muy triste. Sin sentido”. Y las aplicaciones online. “Únicamente con abrir la app y ver tanta oferta y tanta cajas de recompensa, eso ya genera un placer”, reconoce.

Una historia que se repite en otras personas. “He hecho barbaridades a nivel familiar”, “Tenía todo y antes de entrar aquí vine totalmente solo”, “Me he llevado un matrimonio por delante, la confianza de mi familia la he perdido, de mis niñas, he llegado a ser despedida de mi trabajo. Ya no se puede perder más, pero aquí estoy para reconducirme”, son algunos de los relatos de personas que han vivido una gran adicción a las compras.