El total de ofertas que salen son 127 mil entre comercio, transporte, logística y hostelería, aunque la mayoría es trabajo temporal

En plena campaña de 'Black Friday', y a escasas semanas de que arranque la Navidad, una de las cosas que más destaca es la gran cantidad de empleo que se generan en estos meses tan señalados. Alrededor de 127.000 empleos se generarán solo en estos días en sectores como el comercio, transporte, logística u hostelería, siendo el 80% de caracter temporal.

Uno de los miles de casos que ocurre en España es el de María, propietaria de una librería, que ve como en su pequeño negocio se disparan los pedidos durante casi dos meses. De hecho, también va a ofrecer un servicio de paquetería, ya que no puede hacerse cargo ella sola. "Se multiplican los paquetes por 10, es una barbaridad, llevamos ya con 600 paquetes en el almacén por varios días", cuenta la propietaria.

Otro ejemplo es el de María Ángeles, que se dedica a repartir paquetes en A Coruña, y que confiesa cómo vive las fechas de 'Black Friday': "Estoy agobiada porque hay mucha mercancía, empiezan las rebajas y trabajamos muchísimo". En otra oficina de paquetería de GLS en Sevilla ya se han tenido que multiplicar los empleados, ya que no son suficientes para alcanzar todo el trabajo pendiente. Uno de ellos, Bryan, aclara que "hay muchas más recogidas, necesitamos ser más para que se puedan sacar todos los envíos".

Aunque cuesta encontrar personal para trabajar en estas fechas tan señaladas, además de tener horarios intensos y muy largos, son unos trabajos imprescindibles para que lleguen todos los productos a tiempo por todos los territorios de España. El número de pedidos aumenta un 60%. Oriol Domínguez, director regional en Cataluña de Ranstad, defiende que en "Cataluña, Andalucía y Madrid concentran el mayor porcentaje de estos puestos, entre el 'Black Friday,' el 'Cyber Monday' y que luego se alargarán a Navidad".