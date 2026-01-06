Hipotecas fija, variable o mixta: guía definitiva para saber cuál te conviene con el Euríbor actual

Ahora mismo el Euribor está relativamente bajo, situándose en valores cercanos o inferiores al 2.1%

Cómo cambiar de una hipoteca variable a fija sin perder dinero

En España, a la hora de adquirir una vivienda y elegir entre una hipoteca a tipo fijo, variable o mixta es importante saber entender no suponen los tipos de interés que ofrece tu entidad, pero también cómo influye el Euríbor, el índice de referencia mayoritario en préstamos variables y mixtos. De hecho, para los expertos, la evolución del Euríbor es, hoy en día, uno de los factores que más influye en lo que se paga al mes en los préstamos hipotecarios de tipo variable y mixto. Por suerte, ahora mismo el Euribor está relativamente bajo, situándose en valores cercanos o inferiores al 2.1%

¿Qué modalidad elegir?

Tipo fijo: Una hipoteca a tipo fijo mantiene el interés sin depender del Euríbor. En la actualidad, el tipo medio de las hipotecas fijas se sitúa en torno al 2,65 % TIN para un plazo de hasta 30 años. Esto implica que tus cuotas no variarán si el Euríbor se dispara. Elegir una hipoteca de tipo fijo es lo más adecuado si buscas seguridad y estabilidad más que lograr la tarifa más baja.

Una hipoteca a tipo fijo mantiene el interés En la actualidad, el tipo medio de las hipotecas fijas se sitúa en torno al 2,65 % TIN para un plazo de hasta 30 años. Esto implica que tus cuotas no variarán si el Euríbor se dispara. Elegir una hipoteca de tipo fijo es lo más adecuado si buscas seguridad y estabilidad más que lograr la tarifa más baja. Tipo variable: La modalidad variable vincula tu préstamo al Euríbor más un diferencial . Es habitual que el Euríbor sea el índice de referencia utilizado en las hipotecas a tipo variable en España. El interés medio de las hipotecas variables en la actualidad suele estar cerca del euríbor más 0,60% con unos intereses de 1,90% fijos el primer año. Esta opción es interesante cuando el Euríbor está bajo o con perspectiva de bajadas, pero entraña el riesgo de que suba y tu cuota mensual también.

La modalidad variable vincula tu préstamo al . Es habitual que el Euríbor sea el índice de referencia utilizado en las hipotecas a tipo variable en España. El interés medio de las hipotecas variables en la actualidad suele estar cerca del euríbor más 0,60% con unos intereses de 1,90% fijos el primer año. Esta opción es interesante cuando el Euríbor está bajo o con perspectiva de bajadas, pero entraña el riesgo de que suba y tu cuota mensual también. Tipo mixto: Una hipoteca mixta arranca con un tipo fijo durante un periodo y luego cambia a variable. La guía del Banco de España explica que en este caso, se cobra un interés fijo durante un período inicial, para luego pasar a ser un tipo variable. La cuota podría subir o bajar en función de la evolución del índice de referencia utilizado para calcular el tipo de interés. Si deseas combinar la tranquilidad de un tramo fijo y la oportunidad de aprovechar las épocas de bajadas, esta alternativa puede ser un buen término medio.

¿Cómo afecta el Euríbor actual?

Con el Euríbor rondando el 2,1%, elegir vivienda con hipoteca variable significa que la suma diferencial + Euríbor será la base de tu cuota. Por ejemplo, Unicaja detalla en su oferta de hipoteca variable que “variable: Euríbor a un año + 0,55%. Con el valor a 21 de octubre, de 2.084%, el interés sería de 2.634%.

También hay que tener en cuenta las expectativas de evolución del Euribor, que muchos expertos pronostican que se situará en valores cercanos al 3% a finales de año. En este caso, es importante ser conscientes de que las hipotecas variables siguen siendo las que más riesgo asumen si este índice sube.

Factores clave a tener en cuenta

El plazo de amortización : a mayor plazo, más sensible será tu cuota al Euríbor si es variable.

: a mayor plazo, más sensible será tu cuota al Euríbor si es variable. La vinculación : muchas ofertas “mejores” exigen nómina domiciliada, seguros, tarjetas. Por ejemplo, Ibercaja ofrece 1,75 % TIN la parte fija y luego Euríbor +0,65 %.

: muchas ofertas “mejores” exigen nómina domiciliada, seguros, tarjetas. Por ejemplo, Ibercaja ofrece 1,75 % TIN la parte fija y luego Euríbor +0,65 %. Comisión de apertura y de amortización anticipada.

y de amortización anticipada. ¿Cuántos años prevés en la vivienda? Si va a ser corta estancia, variable o mixta puede tener sentido. Si es “para siempre”, podrías valorar la fija.

No existe una respuesta universal para todos. Si deseas estabilidad, la hipoteca fija es tu mejor aliada. Si prefieres asumir riesgo buscando ahorro y crees en una bajada continuada del Euríbor, la variable puede funcionar. Y si quieres lo mejor de ambos mundos, la mixta puede ser el compromiso. Lo esencial es entender los números, conocer el Euríbor, calcular tu cuota potencial y valorar tu perfil financiero.

Usa las calculadoras bancarias para simular tu futura cuota: BBVA ofrece una herramienta específica para ver cómo cambiaría tu cuota si subiera o bajara el Euríbor. Sea cual sea la decisión, recuerda que el conocimiento es poder cuando se trata de hipotecas.