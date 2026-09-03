El consumo fantasma no está donde muchos creen: el aparato que más energía pierde en standby

La culpa es de que el descodificador de televisión no llega a apagarse nunca del todo

Un gesto diario que puede reducir el consumo del frigorífico y alargar la vida de los alimentos: se tardan escasos segundos

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El culpable no es el televisor. Tampoco el microondas con su reloj digital, ni el cargador del móvil olvidado en el enchufe. Los tres son los sospechosos habituales cuando alguien habla de consumo fantasma, y los tres están detrás en la lista real. El aparato doméstico que más energía derrocha en modo de espera es el descodificador de televisión, ese pequeño receptor de TDT, cable o satélite que la mayoría de los hogares deja permanentemente enchufado bajo la tele, y su consumo silencioso multiplica varias veces al de otros dispositivos de mayor tamaño.

Los datos que ha publicado la OCU en su comparativa calculan ese desequilibrio con precisión. Un televisor en standby consume unos 0,22 vatios y suma 1,61 kilovatios hora al año. Un descodificador digital consume 0,46 vatios y llega a 4,04 kilovatios hora anuales. Es decir, que incluso apagado, un descodificador pierde en un año más del doble de lo que pierde la televisión a la que sirve. A esto hay que añadir que si tiene el teléfono inalámbrico conectado la brecha se amplía todavía más: 1,5 vatios de potencia en reposo y algo más de 13 kilovatios hora anuales.

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Por qué el descodificador consume tanto

La razón técnica es específica. A diferencia de la mayoría de dispositivos domésticos, cuyo modo de espera se limita a mantener activo un pequeño LED y un receptor de infrarrojos para captar la señal del mando, el descodificador de televisión no llega a apagarse nunca del todo. Su modo standby no es un reposo real. Sigue manteniendo activa la conexión con el proveedor, descarga en segundo plano actualizaciones del sistema operativo, refresca la guía electrónica de programación, chequea firmware, recibe grabaciones programadas si el equipo tiene disco duro y, en algunos modelos, mantiene abierta la comunicación con servicios interactivos.

Es decir, que esa aparente inactividad es en realidad un ciclo constante de tareas de bajo consumo unitario que, prolongadas durante veinticuatro horas al día trescientos sesenta y cinco días al año, generan una factura invisible pero medible.

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El resto de aparatos que son sospechosos habituales quedan por detrás en cuanto a consumo. La televisión moderna mantiene un consumo de reposo notablemente bajo desde la entrada en vigor de las directivas europeas de eficiencia energética. Los cargadores de móvil enchufados sin dispositivo consumen fracciones de vatio, casi inapreciables individualmente aunque perceptibles si se acumulan por decenas. El microondas con reloj digital gasta poco. La lavadora, el lavavajillas o la vitrocerámica también.

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Detrás del descodificador aparecen las videoconsolas, que suelen mantener conexión con las tiendas digitales, los ordenadores de sobremesa dejados en modo de suspensión, las impresoras multifunción con red inalámbrica siempre activa, las cafeteras programables con reloj y algunos routers domésticos que, sin embargo, casi nadie apaga por razones prácticas de conectividad.

Cuánto cuesta y qué hacer

Las cifras agregadas ordenan el debate. El IDAE calcula que un hogar medio español consume unos 300 kilovatios hora al año en modo standby, entre el siete y el once por ciento del gasto eléctrico total. Se calcula que en 2025 fueron 881 millones de euros anuales el importe agregado que los hogares españoles pagan por energía consumida sin uso real. En una factura media, ese porcentaje se traduce en entre cincuenta y ochenta euros al año por vivienda.

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La solución práctica no exige tecnología cara. Basta con conectar el conjunto del centro de entretenimiento a una regleta con interruptor y apagarla al terminar la jornada. El descodificador se apaga por completo, no en modo espera. La consecuencia inmediata es la interrupción de la conexión con el proveedor, que en algunos casos obliga a esperar unos minutos al encender de nuevo el equipo para que se actualice la guía de programación. Es el único inconveniente perceptible.

A cambio, se elimina la mayor sangría fantasma del hogar. Los usuarios que no quieran renunciar a la comodidad del encendido rápido tienen una alternativa: las regletas inteligentes con temporizador o con sensor de consumo, que cortan la alimentación de forma automática cuando detectan que el aparato lleva más de un tiempo determinado sin actividad real.