Si hace mucho tiempo que no te enfrentas a la tarea de buscar empleo es posible que no tengas el currículum actualizado . Puede que te hayan despedido después de muchos años en la empresa, o simplemente quieras cambiar de aires. Así que quizás se te haya ocurrido desempolvar tu viejo CV y adecentarlo un poco, pero la forma en la que solías postularte a las ofertas laborales de hace 10 o 20 años no tiene mucho que ver con la actual.

La dirección completa del domicilio es un dato completamente prescindible a día de hoy. Es un detalle que no aporta ninguna información de valor . No te van a mandar una carta a casa como primer contacto. En su lugar, se recomienda escribir únicamente la ciudad de residencia , un dato con el que el empleador puede evaluar la proximidad geográfica del candidato sin invadir su privacidad. Sí puedes destacar tu correo electrónico de contacto o tu número de móvil.

Un último dato para el que no hay consenso sobre su idoneidad es la inclusión o no de una foto en el currículum. No hay un criterio unánime al respecto. Algunos expertos consideran que no incluirla podría ser indicativo que el candidato oculta algo, pero a veces no se mete para evitar sesgos por edad, raza o aspecto físico y colocar el foco directamente en las habilidades. En caso de optar por incluirla se recomienza que sea una imagen en la que aparezca solo el aspirante al puesto, con un fondo neutro y un estilo y vestuario profesional.