Este mes han entrado en vigor las últimas medidas aprobadas en la reforma de pensiones. El objetivo es facilitar e incentivar a aquellos que quieran seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación. Si has entrado en el simulador de la Seguridad Social y has comprobado que la pensión que te va a quedar no es gran cosa, puedes mejorarla de distintas maneras. Una de ellas es la jubilación activa, que te permite trabajar y cobrar la pensión a la vez. La norma a cambiado, y ahora es posible, incluso trabajar y cobrar hasta el 100% de la pensión, pero no desde el principio. Además, hay otras maneras de aumentar el monto de tu pensión, y también han mejorado sus condiciones.