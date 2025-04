Qué fue de Lea Thompson, madre de Marty McFly en 'Regreso al futuro'

La actriz continuó con su carrera profesional durante 1980, 1990 y 2000. Lea Thompson llegó en 2006 a debutar como directora con "Jane Doe: The Harder They Fall", además de ingresar al mundo de los videojuegos prestando su voz para Lorraine en el juego Back to the Future en el 2008 y también en el 2010 en Mystery Case Files: Shadow Lake dándole voz a Cassandra Williams. Aunque ha trabajado en muchas películas “Regreso al Futuro” tienen un lugar muy especial en su corazón. En 2023, la actriz compartía en Twitter, ahora “X”, una foto desde set donde se encuentra el icónico ayuntamiento de Hill Valley.