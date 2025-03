Qué son 'las jorobas' del salario mínimo y cómo afectan a sus beneficiarios

El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha sido una medida clave para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos. Sin embargo, no todos los efectos de esta subida son positivos para los beneficiarios. Existen distorsiones fiscales que pueden hacer que el incremento no se traduzca en una mejora real del salario neto, sino incluso en una pérdida.

Este problema no solo afecta a quienes cobran el SMI, sino también a muchos otros trabajadores con sueldos bajos, o en sectores en los que los incrementos salariales son marginales.

En España, los trabajadores con ingresos inferiores a 15.000 euros anuales no están obligados a pagar IRPF. Con el nuevo SMI de 2025 (16.576 euros anuales), muchos trabajadores deberán empezar a tributar, reduciendo el impacto real de la subida salarial. De esta forma, se estima que más de 500.000 trabajadores que antes no pagaban IRPF ahora tendrán retenciones en su nómina. Esto significa que el incremento del SMI podría no traducirse en un aumento significativo del salario neto.