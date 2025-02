En cuanto a qué evitar cuando vamos a solicitar una revisión de nuestro salario, Naiara Alonso asegura que no hay que “justificarse con asuntos personales”: “No me puedo escudar en que quiero un aumento de sueldo porque me han subido la hipoteca o el alquiler”, asegura. “Lo que hay que hacer es demostrar qué valor has aportado, cuánto de rentable eres y lo que podrían perder si te despiden o te vas”.