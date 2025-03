Laia Arcones está especializada en visibilización femenina en el mundo profesional: su maternidad le condicionó para dedicar su tiempo a ayudar a otras mujeres

Cuando hablamos de derribar los techos de cristal hacemos alusión a la dificultad que tienen las mujeres de acceder a los puestos directivos de las empresas. La maternidad y la desigualdad entre hombres y mujeres en el entorno laboral están detrás de que la mayoría de las mujeres no pueda acceder a esos puesto. Hay que pensar que solo el 34% de los sillones del Ibex están ocupados por mujeres y que la brecha salarial sigue en 2025 siendo de un 20% a nivel mundial. En España las cosas no están mejor y las trabajadoras siguen ganando 5.000 euros menos que sus compañeros por hacer el mismo trabajo, según datos de la Organización Mundial de Trabajo en un informe. Las mujeres ganan menos que los hombres en todas las regiones con empleos en sectores peor pagados y con mucho más presencia en el trabajo informal.

También hablaba de ello el Estudio Las Invisibles (2020) de la Asociación por la Conciliación Yo no renuncio, creado por Laura Baena, fundadora de Malasmadres. En este estudio, el tercero que se ha realizado en el que participaron más de 100.000 mujeres se detectó que 4 de cada 10 mujeres habían vivido algún aspecto discriminatorio en la empresa al convertirse en madre (37%). Entre los motivos discriminatorios, destacaban que el 22% de ellas no ha crecido profesionalmente desde que tuvo hijos o hijas. Además, al 8% le quitaron responsabilidades y otro 8% ha sufrido discriminación por parte de sus compañeros y compañeras.

Esa es la historia de Laia Arcones, que con más de 10 años de experiencia, está especializada en visibilidad y liderazgo femenino. "Todo empezó tras mi maternidad, cuando me di cuenta de que, a pesar de ser una profesional con experiencia en marketing y comunicación, yo misma me estaba volviendo invisible. Al reincorporarme al trabajo después de mi primera baja maternal, escuché a un compañero preguntar si ya había vuelto… ¡llevaba dos meses allí dándolo todo! Y había gente que no se había dado ni cuenta… Ese fue mi punto de inflexión. Me percaté que si no comunicamos lo que hacemos el mundo simplemente sigue adelante sin nosotras. Desde ese momento, decidí aplicar mis conocimientos de branding y marketing a mí misma y vi los rápidos resultados que generaron, además también identifiqué un patrón con otras mujeres que les pasaba lo mismo y empecé a descubrir los sesgos de género que sufrimos. Así nació mi misión: ayudar a las mujeres a salir de la sombra con su marca personal y liderar su carrera con estrategia y visibilidad", narra a la web de Informativos Telecinco.

La invisibilidad de las mujeres en el mundo empresarial

Tal y como explica Laia, el mundo empresarial es un mundo muy competitivo donde la mujer debe demostrar diariamente sus habilidad y esforzarse el doble que los hombres para ser vista, sobre todo después de la maternidad. "Nos exigen ser perfectas, pero si nos mostramos seguras, nos tachan de arrogantes. Si conciliamos, nos ven menos comprometidas". Por eso, ella propone la visibilización, es decir salir de la sombra, ser capaces de comunicar bien los logros para darnos valor. "Las mujeres solemos minimizar nuestros éxitos, los atribuimos a la suerte o al trabajo en equipo, mientras que los hombres los expresan con seguridad. No mostramos nuestra ambición por miedo al juicio social. No pedimos aumentos ni ascensos porque pensamos que primero debemos demostrar más. Visibilizarse no es una opción, es una necesidad. Si no lo hacemos, nos quedamos fuera de oportunidades y nadie lo hará por nosotras", añade.

Ella ha detectado que hay ciertos miedos que están muy relacionados con la hiperexigencia y la falta de confianza. El miedo al que dirán, las barreras por la conciliación y el síndrome de la impostora son tres de los miedos que ella más ha detectado entre las mujeres a las que ha ayudado. "Muchas creen que no pueden aspirar a más porque no encaja con su rol de madre. Incluso antes de quedarse embarazadas, cuando lo están planificando ya ponen el “freno de mano” a las oportunidades".

A la hora de apoyarlas, Laia Arcones se enfoca en tres fases que yo denomino el método ABC:

Autoconocimiento y mentalidad: Romper creencias limitantes y entender que podemos tener éxito sin renunciar a nuestra vida personal. Branding como estrategia de visibilidad: Definir nuestra marca personal alineada. Comunicación efectiva: aprender a comunicar logros con seguridad y un plan de acción productivo. No es cuestión de hacer más, sino de hacer lo que realmente importa.

El síndrome de la impostora se da más en mujeres por los estereotipos de género y porque hemos crecido sin suficientes referentes femeninos

El síndrome de la impostora

En el libro de 'MamaBoss', Laia también habla del síndrome de la impostora, que hace referencia a los sentimientos de fraude profesional e intelectual, es decir, cuando una mujer siente que no está capacitada para poder desempeñar un trabajo, dudando de sus propias capacidades y comparándose con los demás. Obviamente, los hombres también pueden sentirlo, pero es más común en las mujeres. Esta experta en liderazgo femenino lo explica así: "El síndrome de la impostora se da más en mujeres por los estereotipos de género y porque hemos crecido sin suficientes referentes femeninos en puestos de liderazgo. Nos han enseñado a ser discretas, a no alardear. En el libro cuento cómo incluso las mujeres con más éxito confiesan sentirse así en algún momento".

Y añade: "Si sientes que en tu empresa no te ven, empieza a hacer pequeños cambios: participa más en reuniones, comparte tus ideas, habla de los proyectos en los que estás involucrada y los resultados que estás logrando. No esperes a que alguien más lo haga por ti. Y si te cuesta encontrar el momento o las palabras, piensa en cómo lo harías si estuvieras hablando de una amiga o compañera a la que admiras. ¿Por qué no hacer lo mismo contigo misma?". Y lo más importante para ella es rodearse de una red de apoyo en la empresa, porque compartir hace que el camino sea más fácil.

