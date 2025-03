¿Cómo dimitir de tu trabajo según un abogado laboralista?

Dimitir de un empleo es una decisión que debe tomarse con responsabilidad y planificación. Más allá de las implicaciones personales y profesionales, este proceso también conlleva una serie de consideraciones legales que pueden afectar al trabajador si no se realizan correctamente. Desde el cumplimiento del preaviso hasta el derecho al finiquito, hay aspectos clave que un abogado laboralista recomienda tener en cuenta para evitar complicaciones.

Lo primero es valorar la necesidad de presentar la dimisión o, alternativamente, pedir una excedencia. Piensa que si dimitieras de tu puesto de trabajo estarías renunciando definitivamente a él . En cambio, con la excedencia voluntaria, si no encontraras otro empleo o te arrepintieras de tu decisión, podrías tener la posibilidad de reincorporarte a tu antiguo puesto. Y en el caso de que la empresa no quisiera que volvieras tendrías derecho a paro.

Además, no necesitas justificar la petición de excedencia, y esta puede durar desde un mínimo de cuatro meses, hasta un máximo de cinco años. Eso sí solo puedes solicitarla si tienes más de un año de antigüedad en la empresa, y no has solicitado una excedencia en los últimos cuatro años.