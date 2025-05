En esta línea, Nogueras ha supeditado la retirada de esta enmienda a la totalidad a que el Gobierno "esté dispuesto a negociar" con Junts, ya que se trata de una norma que "sólo se ha negociado con sindicatos españoles" y no cuenta con "una voz catalana ni de la patronal catalana".

"Veremos si el Gobierno tiene ganas de negociar o no. Hasta hoy, no han tenido", ha apuntado Nogueras, que no ha querido avanzar cuáles serían los cambios que introduciría Junts a la norma.