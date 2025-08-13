La empresa puede amonestar a quienes utilicen auriculares en el trabajo si se dan unas condiciones muy concretas

Durante décadas escuchar música o la radio con auriculares en el trabajo no estuvo bien visto. Se percibía como una distracción que podía reducir la productividad del trabajador. "No estar a lo que se tiene que estar", como se diría coloquialmente. Hoy eso ha cambiado. Los cascos cada vez son más habituales en oficinas y espacios de coworking, y los empleados los usan asiduamente para disfrutar de sus playlists y podcasts mientras redactan informes, programan código o revisan correos.

Dopamina y productividad

Varios estudios confirman que ciertos géneros musicales, como el ambient o la música instrumental, ayudan a mantener la atención y reducen el estrés. Incluso pueden fomentar la creatividad. Un estudio elaborado por TotalJobs desvelaba que el 76% de los empleados eran más productivos en la jornada laboral en las semanas en las que escuchaban música, en comparación con aquellas en las que no lo hacían. La clave está en la liberación de dopamina en el cerebro, lo que mejora el estado de ánimo, la autoestima y la predisposición a trabajar.

Escuchar música en el trabajo se ha normalizado tanto que ya ni siquiera nos planteamos si legalmente podemos hacerlo. Lo cierto es que esto depende de varios factores normativos, y también de la política interna de la empresa. El abogado laboralista y divulgador en redes sociales Juanma Lorente lo explica en un vídeo publicado en sus redes sociales.

¿Puede tu empresa prohibirte los auriculares y escuchar música a tu aire? La respuesta corta es que sí, pero solo en casos muy concretos. En España, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el trabajador no debe usar dispositivos que puedan distraerlo o impedir percibir señales de alarma como sirenas, avisos o gritos de emergencia. Así que sí, la empresa puede negarse a esta práctica en aquellos casos en los que "el uso de auriculares puede ponerte en problemas a la hora de estar pendiente".

El abogado pone como ejemplo a las personas que trabajan en entornos industriales o vigilancia: “Eres vigilante de seguridad y tienes los cascos puestos escuchando música. Puede ser que en el otro lado de la nave en la que tú trabajas esté pasando algo y no te enteres”.

Perjuicios difíciles de medir

Asimismo, una empresa tendría derecho a prohibir a sus trabajadores usar auriculares durante su jornada laboral cuando considere que "está creando un perjuicio" a la compañía o si nota que el rendimiento de la persona decae al escuchar música. "Es verdad que medir esto es muy complicado", admite Lorente, pero "si la empresa prueba que hay un perjuicio real por el hecho de tú escuchar algo en los oídos con auriculares, también te lo puede prohibir"

Además, si usas cascos en un lugar donde se necesita comunicación permanente con compañeros y supervisores o implica una atención al público constante puede considerarse negligencia. En cualquier caso, si existiera una posible sanción, antes de tomar cualquier medida la empresa debe hablarse con el empleado para que este pueda corregir su comportamiento.

En trabajos remotos o en oficinas sin riesgos de seguridad, no hay ninguna ley que prohíba expresamente escuchar música con auriculares, aunque en algunos sectores regulados (transporte, sanidad, industria), sí puede haber normas específicas que lo restrinjan. En cualquier caso, la mejor manera de evitar conflictos o interpretaciones erróneas, según Lorente, es consultarlo directamente con el jefe.