Las empresas sí pueden pedir al trabajador que notifique las relaciones con jerarquía directa, es decir la transparencia

Nestlé anuncia el despido de su director general por mantener una relación sentimental no declarada "con una subordinada directa"

Compartir







Nestlé ha anunciado el despido, de manera fulminante, de su Consejero Delegado, Laurent Freixe, por mantener una relación con una subordinada directa. Una relación que viola el código de conducta empresarial.

Se trata de un caso que vuelve a poner sobre la mesa cómo los romances corporativos chocan frontalmente con los estrictos códigos de conducta de las grandes multinacionales. Tras 40 años de dedicación a la empresa y solo uno como consejero delegado, Freixe se ha convertido en la siguiente víctima del "efecto Coldplay".

Una prohibición que vulnera el derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, pero sí pueden pedir al trabajador que notifique las relaciones con jerarquía directa, es decir la transparencia.

"El estatuto de los trabajadores protege la intimidad y la integridad del trabajador"

"En principio en España no te podrían despedir como norma general por tener una relación sentimental con algún otro trabajador de la empresa. El Estatuto de los Trabajadores protege la intimidad y la integridad del trabajador. Puedes mantener una relación sentimental con quien estimes oportuno", explica Carlos Jiménez, abogado laboralista.

PUEDE INTERESARTE Dimite la jefa de recursos humanos de Astronomer sorprendida por la 'kiss-cam' de Coldplay

Freixe negó en un primer momento esa relación, algo que bastaría para perder la confianza en él. La clave del delito estaría en la clandestinidad, en el secreto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Desde Recursos Humanos nuestro cometido no es prohibir las relaciones sentimentales entre compañeros y compañeras sino asegurar que se gestionan correctamente", apunta Beatriz Gutiérrez, experta en gestión RRHH.

Cosa distinta sería que la relación hiciera bajar el rendimiento o incluso la concentración de los trabajadores. "Estos códigos suelen instar hacia que cuando se dan relaciones sentimentales entre compañeros y compañeras, esto se comunique de manera inmediata", apunta la experta. Un cambio de puesto a tiempo para evitar favoritismos y actuar como humanos con recursos.