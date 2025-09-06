Los opositores pasan por todo tipo de emociones, desde la pura desesperación hasta la motivación

Más de un millón de empleos públicos van a quedar vacantes de aquí a una década

Casi la mitad de los jóvenes opositan o se plantea hacerlo. Buscan, no solo una oportunidad de trabajo, sino una estabilidad y muchos están viendo en las oposiciones una buena oportunidad. Ahora es el momento en el que muchos se lo plantea.

El 47% de la población de España, prácticamente la mitad, están o bien opositando o bien se plante�ándoselo. Y además las motivaciones son múltiples, porque antes quizá teníamos algún deseo profesional, pero ahora es sobre todo por la estabilidad que se consigue con estos estudios.

Paralelamente, la generación del baby boom se jubila. Es decir, de aquí a una década, más de un millón de empleos públicos van a quedar vacantes, así que es un buen momento para hacerlo.

Un abanico de emociones

Por otro lado, durante las oposiciones, los estudiantes pasan por todo tipo de emociones, desde la pura desesperación hasta la motivación y una buena preparación es fundamental.

“El consejo que se le da es que se plantee una estrategia de preparación”, señala Ana Rosa Lagares, directora pedagógica Magister.

Pascual, opositor, hace hincapié en una planificación previa: “Planificar primero, un mes sencillo, dos meses para planificar el año y después no parar de estudiar”.

Tal y como asegura Isabel, otra opositora, este camino requiere de “muchas horas de dedicación, de sueño, noches en blanco”.

José Enrique, otro opositor, asegura que “siempre hay tensión”. Hay gente, dice, que desaparece tras hacer la primera parte del examen. “Ha debido de salir tan mal que ni hace la segunda...”, comenta.

Para estas emociones, es importante tener compañeros. Lagares afirma que cuando se preparan con otros “se estabilizan las emociones”, que son “toda la gama”, dice Pascual.

Durante la preparación, recuerda Isabel, “tienes que dar prioridad en ese momento a la oposición y dejar un poquito de lado otras cosas”.

Pese a todo, en el proceso, Lagares destaca la importancia de “creer en ti”, porque tal y como lo ve Pascual, “en cinco, en diez, en quince años... al final sale” y merece la pena el esfuerzo.