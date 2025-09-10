Compartir







Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se han encerrado esta noche para protestar en la parroquia de San Carlos Borromeo, del popular barrio de Vallecas. El objetivo es llamar la atención de los políticos que este miércoles tumbarán la reducción de la jornada laboral en el Congreso de los Diputados. El bloque PP, Junts y Vox votará 'no' a la jornada laboral de 37,5 horas con las enmiendas a la totalidad de la propuesta estrella impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Una información del periodista Fernando Concheiro.

Ambos líderes sindicales han denunciado "el cinismo" de la patronal, a la que ha acusado de no querer negociar, y han pedido a los trabajadores de Madrid a unirse a la manifestación de este miércoles, convocada en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados.

Los sindicatos achacan a la patronal catalana el rechazo a la reducción de la jornada laboral

Sordo y Álvarez han indicado que estarán en la protesta que se realizará en Barcelona a favor de la reducción de la jornada laboral frente a la sede de Fomento del Trabajo, la patronal catalana, a las 10.00 de la mañana. Los sindicatos han tildado de "antidemocrática" la acción de los partidos políticos, en concreto del PP, Vox y Junts, de ir en contra de la opinión mayoritaria popular acerca de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.