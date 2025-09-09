Medidas de conciliación sí, reducción de jornada, no
El Congreso aprueba las medidas de conciliación pero el Gobierno no contará con apoyos para reducir la jornada laboral
Junts justifica su rechazo a la jornada laboral porque perjudica a pymes y cuesta puestos de trabajo
Medidas de conciliación, sí; reducción de jornada, no. Una de cal y otra de arena para el Gobierno.
La ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de los hijos e hijas ha recibido luz verde en el Congreso. Pasa a ser de 19 semanas e incluye dos semanas que se podrán disfrutar en los ocho primeros años y que, además, tienen carácter retroactivo desde agosto de 2024.
La normativa llega con un retraso que ha supuesto una multa europea de casi 7 millones de euros por parte de Bruselas y con la crítica de algunos socios del gobierno como Podemos o el PNV.
Pese a todo, esta tarde la coalición ha logrado el aprobado en el Congreso y saca adelante una de las medidas clave de su agenda social. Distinto es el panorama que se le abre mañana con la votación de la reducción de la jornada laboral que la oposición y los socios de Junts han anunciado que van a tumbar.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha ratificado este martes su rechazo al proyecto de ley de reducción de jornada laboral planteado por el Gobierno de coalición y ha justificado su voto en que esa medida perjudica a autónomos y pequeñas y medianas empresas, tiene un coste en puestos de trabajo y pone en riesgo el Estado de bienestar.
En una rueda de prensa en catalán en el Congreso, ha explicado que Junts está a favor de la reducción de jornada y está favor del Estado de bienestar, pero considera que "obligar a reducir la jornada a quien no puede hacerlo pone en riesgo el estado de bienestar".
Nogueras ha criticado que el Ministerio de Trabajo no explica cómo se sufragará la reducción de jornada y sostiene que "pagarán los de siempre: los autónomos, la pequeña y mediana empresa, los comercios de barrio".
A su juicio, el Gobierno "empieza a construir la casa por el tejado", cuando debería centrarse en favorecer la productividad y en combatir el absentismo laboral.
Según ha explicado, el Gobierno conocía la posición de Junts desde el primer momento, pero pese a ello ha seguido adelante, por lo que no considera que la derrota prevista en la votación de este miércoles sea responsabilidad de su formación.