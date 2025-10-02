Redacción Uppers 02 OCT 2025 - 09:00h.

En la última entrega de ‘Generación +’, la periodista Alba Lago aborda cómo el envejecimiento activo ofrece la oportunidad reinventarse y explorar nuevas pasiones

Uno de los mayores valores diferenciales de los sénior es la red de contactos que han ido tejiendo a lo largo de su vida profesional

Compartir







La jubilación ya no es sinónimo de inactividad. Cada vez son más los sénior que ven en esta etapa una oportunidad para reinventarse, lanzar sus proyectos personales y explorar nuevas pasiones. En una nueva entrega de ‘Generación+’ de VidaCaixa en Uppers, la periodista Alba Lago aborda el envejecimiento activo como una vía poderosa para canalizar la experiencia, el talento y la energía de los mayores.

Uno de los mayores valores diferenciales de la Generación+ frente a otros perfiles emprendedores es su experiencia. Décadas de trayectoria profesional les ha permitido tejer una red de contactos que abarca proveedores, socios potenciales, excompañeros, antiguos jefes o clientes. Esa capacidad de networking se convierte en un recurso valioso a la hora de liberarse de las limitaciones impuestas por el edadismo y crear su propio negocio.

PUEDE INTERESARTE El secreto para una vida plena es seguir creciendo

Otro aspecto a favor de los sénior es su situación financiera. En muchos casos, se trata de perfiles que ya han saldado hipotecas, tienen hijos económicamente independientes y han acumulado ahorros o pensiones que les dan una solidez económica. Al tener pocas cargas cuentan con una gran posibilidad de financiación.

Los miembros de la Generación+ saben cómo funciona el mundo laboral, han vivido diferentes ciclos económicos y tienen la madurez que les permite tomar decisiones más equilibradas y estratégicas. En ese sentido, la economía plateada, un mercado en expansión que atiende a las necesidades de la población senior, ofrece un sinfín de oportunidades: desde el cuidado de personas mayores hasta el turismo adaptado, pasando por la tecnología para la salud.

PUEDE INTERESARTE Mujeres sénior: la educación financiera como clave de la independencia

Así, la jubilación se convierte en el motor de una nueva etapa con un potencial enorme. Con visión, planificación y apoyo, los sénior pueden no solo emprender, sino liderar proyectos exitosos con los que construir un futuro más inclusivo y dinámico para todos.