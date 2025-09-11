Mujeres sénior: la educación financiera como clave de la independencia

Redacción Uppers 11 SEP 2025 - 09:00h.

La brecha de género en el ámbito laboral se acentúa especialmente en la etapa sénior

La periodista Alba Lago aborda la necesidad de tomar conciencia en el ámbito financiero para abrirse camino hacia una mayor seguridad y libertad

La brecha de género en el ámbito laboral sigue siendo una realidad para muchas mujeres de todas las edades, pero sus efectos en forma de diferencias salariales injustas, escasez de oportunidades y mayor precariedad se acentúan especialmente en la etapa sénior. En una nueva entrega de ‘Generación+’ de VidaCaixa en Uppers, la periodista Alba Lago aborda cómo enfrentarse a esta amenaza para lograr la estabilidad económica femenina.

Durante décadas las mujeres han sido el sostén de las familias encargándose de tareas de cuidado no remuneradas, ya sea de hijos, padres o nietos, y al intentar reinsertarse en el mercado laboral se han encontrado con múltiples barreras que perpetuaban la desigualdad. La jubilación se convertía así en una etapa de incertidumbre, con pensiones más bajas que las de los hombres.

Frente a este panorama, la toma de conciencia en el ámbito financiero es una estrategia fundamental para asegurar su independencia y bienestar en una etapa vital donde la autonomía económica es fundamental. Y esta no llega solo con ingresos, sino con conocimiento, asesoramiento y control.

Romper con antiguos patrones de ahorro limitados, según los cuales las mujeres estaban alejadas del manejo directo del dinero en sus hogares, y adentrarse en el mundo financiero, bien asesoradas y con confianza, es crucial para lograr que esos ahorros trabajen activamente por sí mismos.

Con educación financiera, oportunidades y apoyo, las mujeres senior pueden alcanzar la seguridad y libertad financiera que merecen. Cerrar la brecha de género laboral para las mujeres mayores de 50 años implica empoderarlas para que sean dueñas de sus decisiones económicas y puedan disfrutar plenamente de esta fase de la vida con un patrimonio sólido y en crecimiento.