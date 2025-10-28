Alberto Rosa 28 OCT 2025 - 05:31h.

Pablo Poza, piloto y comandante de vuelo, destapa las creencias en torno a su profesión

Cómo se forman los pilotos de combate, conocidos como Top Gun: una profesión de alto riesgo y exigencias extremas

Compartir







Ser piloto de avión es una de esas profesiones admiradas y a la vez exigentes que generan curiosidad. Más allá del glamour que se asocia a volar por los cielos y recorrer diferentes países y ciudades, la labor de un piloto implica una gran responsabilidad, disciplina y mucha preparación.

Para conocer más sobre este trabajo, la web de Informativos Telecinco ha conversado con Pablo Poza, piloto y comandante de vuelo, además de vocal en el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC).

PUEDE INTERESARTE Un avión con destino Sevilla voló sin piloto durante 10 minutos: el capitán fue al baño y el copiloto perdió el conocimiento

Sobre el día a día de un piloto, Poza destaca que "nunca hay dos vuelos iguales". "Hay muchos factores que influyen en cada operación aérea. También influye el tipo de flota; en corto radio se hacen varios vuelos de ida y vuelta en distancias cortas en un mismo día y en largo radio los vuelos son de ocho o 10 horas, permaneciendo fuera uno, dos o tres días antes de regresar", explica.

¿Cómo se llega a ser piloto?

Pero la gran pregunta es: ¿qué hay que hacer para ser piloto? Tal y como explica Poza, hay varios caminos para llegar a la profesión. "La formación puede realizarse directamente en escuelas aeronáuticas o a través de la universidad, obteniendo así un Grado oficial y la licencia de vuelo. También hay profesionales que iniciaron su carrera en el ejército y después se incorporaron a la aviación civil”, explica el piloto, quién participó en la jornada organizada por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid con motivo del Día Mundial de las Profesiones.

Por otro lado, son muchas las creencias que existen en torno a la profesión, la mayoría de ellas sin fundamento. "Hay muchos tópicos y se asocia a cierto glamour que muchas veces no se corresponden con la realidad. Es una profesión que exige vocación y mucho sacrificio, aunque también es apasionante", señala este piloto a la web de Informativos Telecinco. Poza incide además que es un trabajo con “exigencias y responsabilidades”, cuya prioridad es siempre "garantizar la seguridad de los usuarios".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La aviación como servicio público

Pablo Poza reivindica el servicio público de su profesión. "En mi caso transporto pasajeros, mientras que otros compañeros apagan incendios o realizan tareas que benefician directamente a la sociedad" y añade que "tiene mucho de vocación y lo emocionante es comprobar que el trabajo cumple unos objetivos y responde a unas expectativas".

En el sector de la aviación hay diferentes tipos de profesionales, además de los pilotos comerciales. Son los controladores, los mecánicos o tripulantes de cabina y todos ellos comparten una serie de características. "No tienen horarios regulares, no se respetan festivos ni vacaciones y requieren un alto nivel de vocación", cuenta Pozo. "En la aviación comercial intervienen muchos profesionales y los pilotos somos el último eslabón de una cadena", apunta el piloto.