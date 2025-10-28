Valladolid acoge entrevistas exprés de solo 10 minutos para 70 puestos de hostelería con 1.000 candidatos

Valladolid ha sido escenario de entrevistas exprés de 10 minutos para 70 puestos de hostelería ofrecidos por 25 empresas

De las aulas al empleo, la FP se convierte en pasarela directa al trabajo: "Necesitamos gente que toca el producto"

¿Serían capaces de convencer a alguien de que son los ideales para un puesto de trabajo en solo 10 minutos? Pues este es el reto al que se han enfrentado en la mañana de este martes 1.000 candidatos a 70 empleos en Valladolid. Están todos relacionados con el sector hostelero. Tenían que ser muy convincentes en su entrevista exprés para salir de allí con trabajo.

Los nervios de quienes buscan un futuro mejor currículum en mano aparecen en la interminable fila. "Me facilitaría una oportunidad para mejorar mi calidad", cuenta una ciudadana.

25 empresas hosteleras han ofrecido unos 70 puestos de trabajo para 1.000 personas en paro, como decíamos. "Jefe de cocina, jefe de sala, ayudante de cocina, de todo", señala Miguel Ángel Álvarez, gerente de un grupo hostelero.

"Buscamos gente, sobre todo, que tiene muchas ganas y mucha disponibilidad"

Nadie quiere perder su tiempo, así que tenían solo 10 minutos para convencerlos de sus capacidades. "Dejas el currículum en varias mesas para puestos de cocinera o camarera", indica una mujer. El objetivo es dar con el candidato ideal.

"Buscamos gente, sobre todo, que tiene muchas ganas y mucha disponibilidad. Sobre todo es importante saber de primera mano qué es lo que busca la persona", precisa Lorena Calles, empleada de recursos humanos en otro grupo hostelero.

Acompañamos a Ángel, de 58 años. "En el momento que te quedas sin trabajo, volver a retomarlo, es ya muy complicado", explica. Lleva año y medio buscando empleo. No tiene preferencia de mañana o tarde. Lo único que quiere es que sea seleccionado.

"Valoramos mucho que haya tenido ya esa parte de experiencia", sentencia Rubén Valdivieso, gerente de otro grupo. Para muchos es la última oportunidad de conectarse a un mundo laboral con demasiadas necesidades.