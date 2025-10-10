Blanca Agost 10 OCT 2025 - 16:20h.

Las empresas buscan técnicos cualificados y contratan a los becarios nada más acabar sus prácticas

Cómo prepararse para el mercado laboral en 2025: "El talento más demandado ya no es solo el que sabe programar”

Las empresas se están volviendo locas con los alumnos de Formación Profesional (FP). Ahora mismo son los más buscados en el mercado laboral por su preparación más técnica. De hecho, los becarios están consiguiendo trabajo nada más terminar su periodo de pruebas.

Un equipo de 'Informativos Telecinco' acompaña a estudiantes de 1° superior de FP de informática a una visita en una de las principales empresas de Defensa de España, que busca sus perfiles para completar su plantilla.

"Es un momento de oportunidades. Todos los nuevos productos que se han desarrollado hay que industrializarlos y hay que industrializarlos rápido. Para producir necesitamos FP, necesitamos gente que toca el producto. ", explica José Manuel Fuentes, director de productor y cadena de suministros en Indra.

En casi la mitad de las ofertas laborales de este último año se pedía una formación profesional

En la fábrica de Indra se desarrollan satélites para Defensa. La empleabilidad es alta, el 70% de quienes terminan las prácticas se queda. "Ya no es a lo mejor como antes que te daba un poco de cosa ir a una empresa y decir 'no, pues es que yo soy de FP', ahora buscan gente de forma activa de FP", señala una estudiante. "A día de hoy, en todas las empresas hay informáticos, tienen una base de datos que necesita un desarrollador que lo lleve", precisa otra.

En casi la mitad de las ofertas laborales de este último año se pedía una formación profesional. La FP se ha convertido prácticamente en una pasarela directa al mundo laboral. De hecho, es uno de los perfiles más demandados en empresas punteras.

Es el perfil de Antonio que tiene un grado superior de FP de electricidad: "En marzo empecé, terminé en junio o en julio y a las 3 semanas me llamaron para incorporarme". 60.000 empleados tiene el grupo. Un tercio viene de la formación profesional.