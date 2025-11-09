Alberto Rosa 09 NOV 2025 - 20:00h.

Todo el mundo se ha encontrado alguna vez con un comercial, pero ¿qué hay detrás de este oficio?

Tocando al timbre de casa, una llamada al teléfono o una explicación en una tienda. Todo el mundo se ha topado alguna vez con un comercial que ha intentado ofrecer un contrato telefónico, vender una aspiradora o convencer de que el seguro de salud que ofrece es el mejor del mercado. Se trata de una figura muy importante en las empresas y que para nada se limita a la simple venta de productos o servicios, sino que actúa como un auténtico embajador de la marca.

Pero, ¿cómo es realmente este trabajo? Javier Cordero, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Comunidad de Madrid, explica los entresijos de una de las profesiones que más se conoce desde fuera y poco por dentro: el agente comercial.

“El día a día de un agente comercial es procurar vender los productos de las empresas que representas y llegar a los clientes con la mayor profesionalidad posible, asegurando que los productos lleguen a su sitio adecuado”, resume Cordero, que participó en la jornada organizada por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid con motivo del Día Mundial de las Profesiones.

"El agente comercial va más allá, es más técnico y especializado"

Es habitual pensar que un agente comercial debe haber vivido muchas anécdotas curiosas en sus ventas, aunque Cordero es tajante: “Normalmente las anécdotas no son divertidas, sino complicadas”, señala este profesional a la web de Informativos Telecinco.

“Los retos más difíciles aparecen cuando lanzas un producto complicado y tienes que distribuirlo. Al principio todo el mundo apuesta por ciertas cosas que luego no son comerciales, y ahí está el reto. Al final el agente comercial consigue venderlo, aunque sea en pocos sitios, y logra difundirlo”, explica el profesional.

Cordero quiere matizar en el concepto ‘agente comercial’. “Es un término que no se conoce. Todo el mundo entiende ‘comercial’, pero es muy genérico: vendedor, corredor de plaza, representante de comercio… El agente comercial va más allá, es más técnico y especializado”, sostiene.

“Los hijos suelen heredar la cartera de clientes del padre y continuar su labor"

“Los agentes comerciales estamos más unidos, más preparados y llegamos más al fondo de cualquier vendedor normal”. Además, según explica Cordero, el comercial de una empresa “tiene un sueldo y los gastos pagados”, mientas que el agente comercial es autónomo y puede trabajar para varias empresas. “No es la misma necesidad”, incide.

El trabajo de agente comercial es una profesión que se transmite de generación en generación, como es el caso de Javier. “Los hijos suelen heredar la cartera del padre y continuar su labor, porque lo más importante de un agente comercial es su cartera de clientes. Esa cartera es suya y la lleva consigo toda la vida, incluso si cambia de empresa. En mi caso viene de familia. Cuando terminé la universidad ayudaba a mi padre y ya me quedé aquí, hasta ahora”, concluye Codero.

En España hay entre 40.000 y 45.000 agentes comerciales colegiados, “más de 100.000 incluyendo a los que no lo están”, dice Javier. Una profesión más que vigente y necesaria para las empresas que presume de “mover el 85% de toda la economía”.