Las Kellys, camareras de hoteles, que se hacen llamar así por ser 'las que limpian', han logrado un histórico acuerdo para rebajar la jornada laboral sin afectación salarial con la cadena hotelera MarSenses Hotels & Homes, en Baleares. Las trabajadoras a partir de los 58 años podrán beneficiarse de esta mejora en el convenio que comporta 32 horas de jornada en vez de las 37,5, tras años de lucha de este colectivo.

La cadena balear ha sido la primera en reconocer la severas e interminables jornadas de las camareras de piso de mayor edad, en un sector que tiene millones de euros de beneficio cada año en España y en el que trabajan entre 25.000 y 30.000 mujeres solo en las islas.

A partir de esta temporada, el personal de la cadena hotelera con 58 años cumplidos trabajará 32 horas a la semana, un acuerdo al que instan a las demás cadenas a seguir ; el convenio, recién firmado, además establece la obligatoriedad de que todas las compañías, con independencia de su tamaño, midan la carga de trabajo de las camareras de piso y tomen medidas al respecto, una reivindicación que para la asociación Kellys Unión Baleares, que reúne a unas 4.000 mujeres que se dedican a que podamos disfrutar de estancias agradables, según recoge El País.

La organización laboral exige adelantar la edad de retiro, pero también aboga por la reducción de la carga de trabajo de las empleadas, que limpian una media diaria que oscila entre 20 y 30 habitaciones sin que se consideren que las dimensiones de las habitaciones varían según el tipo de hotel ni se exige el grado de limpieza si el hotel es de playa o de ciudad. La presidenta de Kellys Unión Baleares, Sara del Mar, ha asegurado a este periódico que las camareras de piso sufren un volumen de trabajo mucho mayor del que recoge el convenio, al dedicar dos horas diarias de trabajo, a la limpieza de las zonas comunes de los hoteles.

El acuerdo de las camareras de hoteleres con la cadena balear MarSenses marca un camino al que instan desde esta organización a que sigan otras multinacionales hoteleras, como Meliá e Iberostar con gran representación en Baleares.

MarSenses ha sido pionera con esta reducción a las 32 horas para el colectivo mayor de 58 años sin modificación salarial, pero también ya este año habían rebajado la jornada laboral a las 37,5 horas semanales para sus 515 trabajadores. La cadena hotelera balear ha declarado al El País su medida en apoyo a la conciliación y al bienestar del empleado, destacando que "tienen un beneficio no dinerario que supera en mucho el coste económico".