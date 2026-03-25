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Economía

Las pruebas a los maquinistas: Renfe busca 500 con un sueldo que llega a los 3.000 euros

Las pruebas a los maquinistas: Renfe busca a 500 con un sueldo que llega a los 3.000 euros
Así son las pruebas a los maquinistas que busca Renfe. Imagen: Jorge Hernández
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Renfe necesita 500 maquinistas. Es un sector en expansión. Y ofrecen estabilidad y un sueldo que puede llegar a los 3.000 euros con extras. Alba es una de las 500 aspirantes. Ha cambiado el márketing y las redes sociales por manejar los mandos de un tren. Su motivación es "el salario". Los hay que pasan de monitor de gimnasio a sentarse en un simulador. Y otros quieren cumplir sus sueños de niño.

Tras la formación son capaces de manejar cualquier tipo de tren, "desde un tren de alta velocidad a un tren de mercancías o uno de Cercanías", dice Carlos Jiménez, gerente de Escuela de Conducción de Renfe.

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Antes han tenido que aprobar con nota un exigente exámen teórico y otro práctico y conseguir la validación del Ministerio. En su formación, un elemento fundamental es aprender de accidentes pasados. "Analizamnos las causas y qué procedimientos se han aplicado correcta o incorrectamente para que aprendan del error y sepan afrontar este tipo de situaciones".

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