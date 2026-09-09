La alternativa para viajar gratis y ahorrar en alojamiento: cuidar animales en casas de todo el mundo

La jubilación puede esperar: buscan voluntarios para vivir en una isla griega a cambio de cuidar gatos callejeros

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Cualquier ciudadano quiere estar en un café de Roma o paseando por las calles de Londres. Entre los vuelos, cada vez más caros, o el alojamiento, un viaje de una semana a este tipo de ciudades no baja de los 1.500 euros de media por persona. No obstante, hay una manera de hacerlo gratis gracias al homesitting (o house sitting).

Hay propietarios que ofrecen su casa a ciudadanos a cambio de que cuiden a sus mascotas. Lo publican en anuncios y la demanda cada vez es mayor.

La condición fundamental es que te gusten todos los animales, pero de otro. Chico, un guía turístico español (Viaja con chico), lleva 15 años eligiendo esta alternativa para conocer lugares que de otra manera sería imposible: "He cuidado una mini granja, por ejemplo, con vacas escocesas, burros y perros. En otra ocasión estuve cuidando en un casoplón en Wellington durante tres semanas, donde solo tenía que dar de comer al gato".

Muchos desean irse a Canadá u otros países

"Al final es una cuestión de confianza, básicamente. Y, además, las plataformas suelen tener contratos o un seguro", explica Chico sobre esta alternativa para viajar. Su sueño es poder alojarse en una villa italiana en la Toscana o en un rancho del lejano oeste.

Muchos desean irse a Canadá u otros países. "No deja de ser un tipo de Airbnb, pero con animales dentro", explica una joven. "Te dan todo pagado y hay que cuidar animales, está muy bien", señala otro chico.

El auge de estas aplicaciones se siente tímidamente en España: "La mayoría es de origen extranjero", precisa la veterinaria Marta Martín. Más para ir a cuidar que para que cuiden a nuestras mascotas. El house sitting, una alternativa que nos ahorra mucho dinero.