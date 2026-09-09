Redacción Madrid 09 SEP 2026 - 08:20h.

Amador Hernández Lugones, de 47 años deja mujer y dos hijas de corta edad

Muere un agente de la Policía Nacional al colisionar su moto con un coche en Madrid: volvía a casa tras terminar su jornada laboral

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Conmoción en la Policía Nacional por la muerte de Amador Hernández Lugones, de 47 años, en un accidente de tráfico en Madrid el pasado lunes. Lugones era representantes sindical y estaba destinado actualmente en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid. Sus compañeros le recuerdan siempre “muy pendiente del sindicato y de cualquier problema que tuvieran los agentes de la Brigada”.

Uno de sus superiores transmitió a su mujer su muerte

Según informa el diario El Mundo, el agente fallecido estaba afiliado a la Unión Federal de Policía (UFP) y era delegado del sindicato en la Brigada de Extranjería y fue uno de sus superiores el encargado de ponerse en contacto con su mujer para comunicarle la trágica noticia.

Muy entregado a su profesión, desde su unidad le recuerdan “muy enamorado de la Policía y del servicio público”, al tiempo que compartían un emotivo mensaje en sus redes sociales.

El accidente que terminó con la vida de Amador tuvo lugar el pasado lunes 7 de septiembre en la avenida de Los Poblados de Madrid sobre las nueve de la noche cuando, tras una jornada de trabajo volvía en su moto a su domicilio en Boadilla del Monte.

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En circunstancias que están siendo investigadas por agentes de la Policía Local de Madrid, la moto conducida por Amador y un vehículo Toyota blanco conducido por una mujer de 57 años impactaron con gran violencia en un cruce regulado por un semáforo causando la muerte en el acto del agente que falleció por un fuerte traumatismo torácico.

Está aún por esclarecer cuál de los dos conductores no respetó el disco en rojo, circunstancia que algunos testigos presenciales atribuían a la conductora, un extremo que esta ha negado, afirmando que estaba en verde para ella, como así consta en el atestado policial.

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En el documento policial también consta que la mujer dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

Como recuerda El Mundo, el agente llevaba alrededor de tres años destinado en el Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, una unidad especializada en la investigación de organizaciones criminales chinas. Además, estaba afiliado a la Unión Federal de Policía (UFP) y era delegado del sindicato en la Brigada de Extranjería.

Amador estaba casado y tenía dos hijas de corta edad. Aficionado al deporte, era habitual verle participando en carreras de media distancia.