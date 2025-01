En este caso se despliegan dos posibilidades ante nosotros. La primera es que la Seguridad Social intente aplicar lo que se denomina doctrina del paréntesis . En caso de que no se pueda aplicar, se puede intentar acceder a la pensión no contributiva de jubilación, aunque esta prestación cuenta con una cuantía menor y es necesario cumplir otra serie de requisitos, tal y como especifica 'Noticias Trabajo'.

La doctrina del paréntesis permite excluir del cómputo de la pensión los periodos en los que no hemos cotizado , siempre que podamos demostrar que dicha ausencia de cotización no fue voluntaria. La función de esta figura jurisprudencial es 'poner entre paréntesis' esos años sin cotización, facilitándonos así el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.

Cuando la doctrina del paréntesis no pueda aplicarse hay dos opciones. O bien cotizar esos dos años antes de solicitar la pensión de jubilación, ya que no existe una edad máxima de jubilarse en España, o acudir a la pensión no contributiva de jubilación. Para acceder a esta última no se pedirá ni un solo día de cotización, pero hay que cumplir ciertos requisitos como ser mayor de 65 años, tener ingresos inferiores a los 7.905,80 euros y acumular un mínimo de 10 años de residencia efectiva en España, dos de los cuales tienen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Estos requisitos pueden cambiar según cuántas personas conformen la unidad de convivencia.