5 motivos por los que puedes perder la pensión no contributiva

Las pensiones no contributivas (PNC) en España constituyen un pilar esencial del sistema de protección social, que tiene como objetivo garantizar unos ingresos mínimos a aquellas personas que, por diversas circunstancias, no han alcanzado las cotizaciones necesarias para acceder a una pensión contributiva. Estas prestaciones, que abarcan tanto la jubilación como la invalidez, están sujetas a estrictos requisitos y condiciones que, de no cumplirse, pueden derivar en la suspensión o pérdida definitiva del derecho a percibirlas.