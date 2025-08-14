Cuándo te interesa cotizar más aunque ya cumplas los requisitos mínimos para jubilarte

Seguir cotizando puede ayudar a mitigar el impacto de los coeficientes reductores

Qué dicen los expertos sobre trabajar hasta los 71 años para cobrar una pensión

Hay trabajadores que, al llegar a los 15 años cotizados exigidos por ley como mínimo, piensan que ya han cumplido con lo necesario para cobrar una pensión contributiva de jubilación. Sin embargo, alcanzar este mínimo no equivale precisamente a que tengamos asegurada una una pensión digna. Cotizar durante más tiempo, incluso más allá de cumplir con los requisitos legales, puede suponer la diferencia en la cuantía final de la pensión. La clave está en conocer cómo se calcula la pensión, y en qué condiciones vale la pena seguir aumentando las cotizaciones.

El mínimo legal y lo que viene después

Los requisitos mínimos son: tener al menos 15 años cotizados y que al menos dos se encuentren dentro de los 15 años anteriores a la solicitud de la pensión. Con ese mínimo, se obtiene solo el 50% de la base reguladora, es decir, de la media de las bases de cotización durante los últimos 25 años (300 meses), según el cálculo vigente desde 2022 (atentos porque en 2026 esto cambia).

Pero ahí está el matiz: una vez se superan los 15 años, cada mes adicional cotizado no solo incrementa el porcentaje sobre esa base reguladora, sino que puede mejorar la propia media si los salarios más recientes son más altos que los de etapas anteriores. Es decir, cotizar más no solo aumenta el “porcentaje aplicado”, sino también el “valor sobre el que se aplica”.

Eso sí, no hay que olvidar que para poder jubilarse hay que tener 65 años, y al menos 38 años y 3 meses de cotización. Si se tienen menos de 38 años y 3 meses cotizados, la edad de jubilación sería de 66 años y 8 meses en 2025. Es importante resaltar que la edad de jubilación va cambiando año a año.

Mejorar la base reguladora, incluso con el 100%

La Fundación Mapfre lo resume de forma directa: “Cotizar más, incluso si ya se cumplen los requisitos mínimos, permite mejorar la base reguladora si los años recientes tienen mejores bases que los más antiguos”.

Por tanto, incluso quienes ya tienen 36 años y medio cotizados (requisito para obtener el 100% de la base reguladora en 2025) pueden seguir beneficiándose de cotizaciones adicionales si estas permiten sustituir en el cálculo años de baja cotización por otros de ingresos más altos. Aunque se haya alcanzado el 100% de la base reguladora, cotizar más puede mejorar la cuantía si se sustituyen años antiguos de baja cotización por otros más altos”.

Jubilación anticipada: amortiguando el recorte

Además, en caso de optar por una jubilación anticipada, seguir cotizando puede ayudar a mitigar el impacto de los coeficientes reductores, que se aplican directamente sobre la pensión. Tal como señala la OCU: “Los coeficientes reductores en la jubilación anticipada se aplican directamente sobre la pensión, por lo que mejorar la base reguladora ayuda a contrarrestar ese recorte”.

Esto es especialmente relevante para personas con carreras laborales irregulares, con lagunas de cotización o tramos de salarios bajos, ya que pequeñas mejoras en las bases de los últimos años pueden producir aumentos notables en la pensión final, sobre todo si se adelanta la jubilación.