Qué hacer si has cotizado toda tu vida y la pensión que te ofrecen es muy baja

Las pensiones no contributivas son la primera alternativa en estos casos

Errores frecuentes al calcular la pensión por tu cuenta en 2025 (y cómo evitarlos)

Cuando tras años de esfuerzos y trabajo llega el momento de la jubilación, pero nos encontramos con una pensión que no cubre ni lo más básico, no solo resulta frustrante sino que supone también una señal para actuar con urgencia. En 2025, el sistema de pensiones en España es tan denso en normativas como propenso a errores. Saber detectarlos lo antes posible puede marcar la diferencia entre recibir una prestación digna o vivir en la miseria económica.

Un falle es confiar únicamente en el informe de vida laboral. Aunque parece un documento sólido, “no refleja siempre con total exactitud las cotizaciones que computan para la pensión”, advierte Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social. Desempleos, trabajos a tiempo parcial, mutualidades como Muface o bonificaciones son ejemplos de periodos que puede resultar invisibles en este sentido, pero que sí se consideran para calcular la pensión.

Esto se agrava cuando el cálculo automático falla por causas ajenas. El Sistema computa una pensión contributiva sobre una base reguladora que solo considera los últimos 25 años (300 meses) de cotización. Si alguna base está mal registrada o se han fragmentado periodos, el promedio resultante se verá drásticamente rebajado.

Pero el dato aparentemente más formal puede esconder trampas más complejas. La normativa de 2025 exige que, para acceder al 100 % de esa base reguladora, se acrediten 36 años y 6 meses de cotización o de lo contrario se aplican coeficientes reductores. Quienes se jubilan sin ese requisito pueden perder hasta la totalidad de su potencial beneficio.

Cuando la pensión resulta efectivamente baja, no todo está perdido. Las pensiones no contributivas se diseñaron para personas sin cotización suficiente o en situación de necesidad. En 2025, su cuantía anual se establece en 7.905,80€, con condiciones de rentas que no superen esos límites. Para quienes viven en alquiler sin familiares propietarios, se añade un complemento extra de 525€ al año. Pero cuidado: la pensión puede suspenderse si no se presenta la declaración de ingresos antes del 31 de marzo, aunque se puede recuperar si se subsana en un plazo de 90 días.

Otro malentendido común es pensar que la pensión no suben. Sin embargo a menudo lo hacen en función de distintos factores. Por ejemplo, en 2025,, tanto las contributivas como las no contributivas se revalorizaron conforme al IPC: las primero un 2,8%, y las segundas, un significativo 9%.

Si detectas que tu pensión es incorrecta, ya sea por errores aritméticos, aplicación de coeficientes mal interpretados o por datos erróneos, puedes y debes recurrir. La ley permite solicitar revisión y corrección retroactiva ante el INSS, y en caso de rechazo, es posible acudir a los tribunales sociales, como vía para alternativa para restituir lo que te corresponde.

Llegar a la jubilación con una pensión insuficiente no significa resignarse a vivir peor, sino que puede ser el aviso perfecto para que revises cada dato, redactes reclamaciones o explores ayudas alternativas. Exigir correcciones, entender los plazos legales y conocer tus derechos puede significar la diferencia entre sobrevivir con dignidad o resignarse a la precariedad económica.