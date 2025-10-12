Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Economía
Jubilación

Haber trabajado más de 36 años y seis meses no beneficia a quienes se jubilen en 2026, aunque hay excepciones

Tesorería General de la Seguridad Social
Los trabajadores que tengan más de 36 años y seis meses cotizados no verán un aumento de su pensiónEuropa Press
Compartir

Haber cotizado más de 36 años y seis meses no supondrá una mejora en la pensión de aquellos que se jubilen en la edad ordinaria en 2026, ya que se habrá alcanzado el 100% de la pensión. Se trata de una norma recogida en la Ley 27/2011, en la que se estableció el actual método de cálculo y la edad de jubilación ordinaria legal.

La pensión se calcula en base a dos factores, las bases de cotización y el total de años cotizados o trabajados. Las bases de cotización determinan la base reguladora, que es el 100% de la pensión de jubilación a la que se tiene derecho según los años trabajados.

PUEDE INTERESARTE

Los meses cotizados sirven para determinar qué porcentaje de pensión corresponde. El mínimo para acceder a la pensión es de 15 años y a partir de ahí, por cada mes trabajado se suma un pequeño porcentaje. Por cada mes adicional cotizado durante los siguientes 49 meses se suma un 0,21% a la base reguladora. Por cada uno de los 209 meses siguientes se añade un 019%.

Con ese cálculo, son 36 años y seis meses los que otorgan el máximo de la pensión. Tener más años cotizados no servirá para incrementar más porcentaje a la base reguladora, salvo que se opte a una jubilación demorada. Quienes tengan 40 años cotizados o más y decidan jubilarse a la edad de jubilación no recibirán más pensión al no contarse esas cotizaciones excedentes.

PUEDE INTERESARTE

Excepciones

Hay formas de cobrar más del 100% de la pensión. Una es retrasar la jubilación más allá de la edad estipulada o que se cobre el complemento por brecha de género, tal y como informa el portal ‘Noticias Trabajo’.

Si se retrasa la edad, los empleados pueden optar a un pago único por cada año cotizado, sumar un porcentaje adicional del 4% por cada año completo después de cumplir la edad de jubilación o combinando ambas.

El complemento para la reducción de la brecha de género también permite sumar una cuantía a la pensión. Este busca compensar el perjuicio de aquellos trabajadores que hubieran tenido que cuidar a sus hijos y no pudieran esos años cotizar.

Temas