Alberto Rosa 12 OCT 2025 - 10:00h.

Haber cotizado más de 36 años y seis meses no supondrá una mejora en la pensión de aquellos que se jubilen en la edad ordinaria en 2026

Los nuevos requisitos de la Seguridad Social para jubilarse en 2026 si no se cumple el periodo mínimo de cotización

Haber cotizado más de 36 años y seis meses no supondrá una mejora en la pensión de aquellos que se jubilen en la edad ordinaria en 2026, ya que se habrá alcanzado el 100% de la pensión. Se trata de una norma recogida en la Ley 27/2011, en la que se estableció el actual método de cálculo y la edad de jubilación ordinaria legal.

La pensión se calcula en base a dos factores, las bases de cotización y el total de años cotizados o trabajados. Las bases de cotización determinan la base reguladora, que es el 100% de la pensión de jubilación a la que se tiene derecho según los años trabajados.

Los meses cotizados sirven para determinar qué porcentaje de pensión corresponde. El mínimo para acceder a la pensión es de 15 años y a partir de ahí, por cada mes trabajado se suma un pequeño porcentaje. Por cada mes adicional cotizado durante los siguientes 49 meses se suma un 0,21% a la base reguladora. Por cada uno de los 209 meses siguientes se añade un 019%.

Con ese cálculo, son 36 años y seis meses los que otorgan el máximo de la pensión. Tener más años cotizados no servirá para incrementar más porcentaje a la base reguladora, salvo que se opte a una jubilación demorada. Quienes tengan 40 años cotizados o más y decidan jubilarse a la edad de jubilación no recibirán más pensión al no contarse esas cotizaciones excedentes.

Excepciones

Hay formas de cobrar más del 100% de la pensión. Una es retrasar la jubilación más allá de la edad estipulada o que se cobre el complemento por brecha de género, tal y como informa el portal ‘Noticias Trabajo’.

Si se retrasa la edad, los empleados pueden optar a un pago único por cada año cotizado, sumar un porcentaje adicional del 4% por cada año completo después de cumplir la edad de jubilación o combinando ambas.

El complemento para la reducción de la brecha de género también permite sumar una cuantía a la pensión. Este busca compensar el perjuicio de aquellos trabajadores que hubieran tenido que cuidar a sus hijos y no pudieran esos años cotizar.