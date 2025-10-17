Jubilación demorada: cómo calcular correctamente el bonus del 4% por cada año que retrases tu retiro

La Seguridad Social ofrece un incremento del 4% sobre la pensión base por cada año completo cotizado tras la edad de jubilación

¿Cuánto cobrarás si decides retrasar tu jubilación más allá de la edad ordinaria?

Desde abril de 2025, las reglas del juego para quienes están pensando en posponer su retiro han cambiado. El Real Decreto-ley 11/2024, aprobado por el Congreso y en vigor desde entonces, ha modificado el sistema de bonificaciones para los trabajadores que deciden demorar voluntariamente su jubilación más allá de la edad ordinaria legal. Ahora, el incentivo puede cobrarse de tres maneras, como porcentaje adicional, en pago único o con una fórmula mixta, y los nuevos cálculos incorporan también periodos semestrales a partir del segundo año de demora.

Cómo funciona el incentivo del 4%

La Seguridad Social ofrece un incremento del 4% sobre la pensión base por cada año completo cotizado después de alcanzar la edad legal de jubilación. Esta bonificación se aplica de forma vitalicia y proporcional al tiempo adicional trabajado. Por ejemplo, si un trabajador acumula una pensión base de 1.500 € al mes y retrasa un año su retiro, su pensión pasará a ser de 1.560 € mensuales (un 4 % más) durante el resto de su vida.

Estos porcentajes pueden marcar la diferencia a medio y largo plazo, y se pueden disfrutar de tres modos diferentes, a elegir: porcentaje adicional, un incremento del 4% por cada año completo trabajado; como un pago único; o una fórmula mixta.

El nuevo sistema de bonificaciones semestrales

Una de las novedades más relevantes es que, desde el segundo año de jubilación demorada, los periodos superiores a seis meses e inferiores a un año ya no se pierden. Con la nueva normativa, también se retribuyen con una bonificación del 2% por cada seis meses trabajados más allá del segundo año.

Esto corrige un vacío del sistema anterior, ya que hasta ahora, si alguien retrasaba su retiro 18 meses, solo se reconocía un 4% correspondiente al primer año completo, y los seis meses adicionales no se bonificaban. Con la nueva norma, ese trabajador obtendría un 6% de bonificación total (4 % + 2 %).

Otras formas de cobro: pago único o fórmula mixta

Además del incremento porcentual, la legislación permite al trabajador elegir recibir la bonificación como una cuantía fija única, cuyo importe depende tanto de los años cotizados como del importe de la pensión base. Este pago se sitúa entre los 4.800 y los 13.500 € para carreras de cotización muy largas. La opción mixta, implementada desde 2022, permite combinar ambas vías: una parte se incorpora a la pensión y otra se percibe en un único abono.

¿Cómo decidir qué fórmula conviene más?

Esta elección depende de tres factores a tener en cuenta, incluyendo la edad de retiro prevista, las expectativas de longevidad y el nivel de pensión base. En términos prácticos, los expertos aconsejan optar por la bonificación del 4% anual si se espera vivir más de 20 años tras la jubilación, ya que el incremento acumulado superará con creces el valor del pago único inicial. Para quienes tengan pensiones más altas, el bonus proporcional también ofrece mayor retribución a largo plazo.