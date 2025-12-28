David Soriano 28 DIC 2025 - 19:00h.

El documento de vida laboral puede no mostrar correctamente ciertos datos como grupos de cotización, fechas de inicio o fin de relaciones laborales, etcétera.



El informe de vida laboral es un documento clave a lo largo de toda nuestra carrera profesional. En él se hace un resumen de nuestra experiencia a lo largo de los años, incluyendo las empresas para las que hemos trabajado por cuenta ajena o los periodos en los que hayamos sido autónomos, la fecha de alta y baja en cada una, si hemos trabajado a jornada completa o parcial (y en qué porcentaje en este último caso) y los grupos de cotización de cada una de las entradas en la lista. Todo ello da lugar a una cifra clave a la hora de jubilarse: los años cotizados. Ojo porque deberías revisar que no haya alguno de los cinco errores más frecuentes en este documento oficial, especialmente cuando se acerca el momento de la jubilación.

Los 5 errores más frecuentes en la vida laboral

El volcado de datos en la vida laboral suele ser un proceso bastante fiable en el que todo suele estar en orden, pero no es perfecto y conviene revisar cada poco tiempo que todos los datos sean correctos, especialmente al iniciar o terminar cada una de las experiencias laborales que va a incluir. Esto nos dará margen de maniobra en caso de necesitar rectificar algún dato y así tendremos todo en orden y verificado cuando llegue el momento de empezar a tramitar la jubilación.

Si no ha sido el caso y no has hecho mucho caso a este informe a lo largo de tu vida profesional, cuando se aproxime la jubilación deberías estar especialmente atento a los cinco errores más frecuentes que suelen aparecer. Esto podría hacer que el cálculo de tu pensión de jubilación no sea tan exacto como queremos y podría hacerte perder hasta 500 euros al mes en la pensión dependiendo de lo graves que sean los datos incorrectos u omitidos.

Uno de los principales errores, es directamente que falten periodos de cotización . Todas las empresas para las que has trabajado deberían haber comunicado tu situación a la Tesorería General de la Seguridad Social, pero puede que algo haya fallado y directamente no aparezcan ciertos trabajos realizados.

. Todas las empresas para las que has trabajado deberían haber comunicado tu situación a la Tesorería General de la Seguridad Social, pero puede que algo haya fallado y directamente no aparezcan ciertos trabajos realizados. Otro posible error es que aparezcan todas tus experiencias laborales, pero no estén contempladas las fechas correctas de alta o de baja , lo que podría dar a entender que has cotizado menos tiempo del que realmente lo has hecho. Conviene cerciorarse de que la Seguridad Social te ha apuntado correctamente ambas fechas y no falta ni un solo día.

, lo que podría dar a entender que has cotizado menos tiempo del que realmente lo has hecho. Conviene cerciorarse de que la Seguridad Social te ha apuntado correctamente ambas fechas y no falta ni un solo día. Estos errores suelen ser fáciles de detectar, pero otro que puede darse sin que nos demos cuenta es que el informe de vida laboral no refleje la categoría profesional correcta. Hay que tener en cuenta que esto afectará al grupo de cotización que se nos asigna.

que se nos asigna. Ligado con el apartado anterior, bien sea por ese motivo o por otros podemos tener bases de cotización incorrectas . Hay que recordar que las bases de cotización son una de las cifras más importantes para el cálculo de la base reguladora de la pensión, así que debería estar todo correcto.

. Hay que recordar que las bases de cotización son una de las cifras más importantes para el cálculo de la base reguladora de la pensión, así que debería estar todo correcto. Por último, puede haber problemas al reflejar periodos de cotización que hayan sido en regímenes especiales. Cuando cotizamos al régimen general de la Seguridad todo es más sencillo, pero si por ejemplo hemos sido autónomos una temporada, esto puede no estar bien reflejado o directamente no aparecer en el documento.

Cómo solicitar una rectificación de los datos a la Seguridad Social

Como hemos visto anteriormente, el sistema no es para nada perfecto, pero afortunadamente hay formas de solicitar que se rectifiquen los datos y reflejen la realidad de lo que ha sido nuestra vida laboral. En primer lugar, trata de recopilar toda la información relacionada con la incidencia, incluyendo contratos de trabajo, nóminas, certificados de empresa, etc. Esto puede ayudar a agilizar los trámites para que los datos figuren correctamente en el documento y tu pensión de jubilación futura no se vea afectada.

Como no sabemos si el error puede venir de parte de la empresa para la que trabajaste, podrías intentar ponerte en contacto (si todavía existe) y pedir que rectifiquen los datos de cara a la TGSS. Si no fueron los culpables o no obtienes el resultado esperado, deberías comunicar el error tú mismo al organismo público. Para ello, lo más recomendable es hacerlo a través de la sede electrónica usando certificado digital o alguna de las demás herramientas de identificación personal.

En la sección “Ciudadanos” podrás acceder a tu “Informe de Vida Laboral”. Dentro de esta sección que ya deberías conocer verás el apartado clave para poner todo en orden, “Rectificación de errores”. Al hacer clic aquí aparecerá un formulario en el que tenemos que detallar de la forma más precisa posible cuál es el error que hemos detectado. Una vez explicado, adjunta toda la información y documentos que tengas para demostrar que estás en lo cierto al considerar que algo no es correcto. Cuando hayas enviado esta solicitud podrás guardar una copia de la misma y se nos asignará un número de referencia que podremos más tarde usar para verificar cómo avanza el proceso de reclamación.