Cómo afecta la reducción de la jornada laboral al tiempo de cotización para la jubilación

En general, si se reduce la jornada y con ello el salario, la base de cotización se ve afectada

¿Cómo prepararse para la jubilación? Así funciona la regla del 4%

Compartir







MadridEn la actualidad existe un debate serio sobre la jornada laboral de 37,5 horas semanales, como ya ha ocurrido en otros países europeos. Son muchas las personas que se preguntan cómo puede afectar una reducción de jornada, ya sea voluntaria o estructural, a su futura pensión. La cuestión es especialmente relevante para quienes compatibilizan empleo con responsabilidades familiares o quienes tienen contratos a tiempo parcial, una modalidad predominante entre mujeres y jóvenes. ¿Cotizar menos horas implica cobrar menos en la jubilación? La respuesta, como casi siempre en materia de pensiones, es: depende.

Jornada reducida no siempre significa cotización reducida

En líneas generales, las cotizaciones a la Seguridad Social se calculan a partir de la base de cotización, que suele depender del salario percibido. Por tanto, si se reduce la jornada y con ello el salario, la base de cotización se ve afectada, lo que repercute en la cuantía de la futura pensión.

PUEDE INTERESARTE Cómo aumentar tu pensión si tienes lagunas de cotización: trucos legales poco conocidos

Sin embargo, existen excepciones legales relevantes. En el caso de una reducción de jornada por cuidado de hijos menores de 12 años, la Seguridad Social permite computar como base de cotización el 100% de la jornada durante los tres primeros años. Lo mismo ocurre si la reducción es por cuidado de familiares dependientes: el primer año mantiene la cotización íntegra, lo que protege al trabajador ante eventuales pérdidas futuras.

Importante cambio legal para contratos a tiempo parcial

Uno de los avances más significativos en esta materia se produjo en octubre de 2023. Hasta entonces, las personas con contratos a tiempo parcial veían penalizado su acceso a la jubilación: sus días cotizados contaban de forma proporcional al tiempo trabajado, lo que podía alargar injustamente el período necesario para jubilarse.

PUEDE INTERESARTE Cómo cotizar voluntariamente para mejorar tu futura pensión si estás en paro o eres autónomo

Con la eliminación del coeficiente de parcialidad, esta discriminación desaparece: todos los días trabajados cuentan como días completos a efectos de cotización, independientemente de si el contrato era a jornada completa o parcial. Este cambio beneficia especialmente a las mujeres, que representan el 75% de los contratos a tiempo parcial en España.

¿Y si la reducción es general para toda la población?

Una reforma legal que reduzca la jornada máxima sin bajar salarios, como la planteada por el Ministerio de Trabajo con la jornada de 37,5 horas, no afectaría a la base de cotización si el salario se mantiene, ya que las cotizaciones se calculan en función del salario, no de las horas trabajadas. Por tanto, este tipo de reducciones estructurales, de carácter universal, no perjudicarían el derecho a pensión.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Reducir la jornada laboral no tiene por qué suponer un castigo a la pensión futura. Si bien hay casos en los que el salario, y por tanto la base de cotización, se ve disminuido, también es cierto que existen mecanismos de protección y recientes reformas legales que suavizan ese impacto. Lo esencial es conocer los derechos, revisar la situación individual y, en caso de duda, consultar con un experto o directamente con la Seguridad Social para evitar lagunas de cotización innecesarias.