Pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente: así quedan las cuantías en 2026

David Soriano 18 ENE 2026 - 21:00h.

Todos los tipos de pensiones tienen su revalorización anual, con incrementos que van desde el 2,7% al 11,4% dependiendo del tipo de prestación y la situación del pensionista.

Las pensiones mínimas subirán más de un 7% para 2026 y las no contributivas un 11,4%

El último Consejo de Ministros de 2025 dio forma final al Real Decreto-Ley 16/2025 que, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, fija las cuantías de los distintos tipos de pensiones para 2026. En general, la subida general de las pensiones ha sido del 2,7%, coincidiendo con el IPC acumulado en el periodo entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 (en aplicación de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021). Sin embargo, algunos tipos de prestaciones públicas subirán todavía más, no solo compensando la inflación, sino revalorizándose por encima de la escalada de precios.

Pensiones de jubilación suben según IPC

En España hay actualmente 9,4 millones de pensionistas, según cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una gran parte de ellos, 6,6 millones concretamente, son los jubilados que cobran su pensión pública una vez que han acabado su vida laboral. A ellos se destinan cada mes 10.033 millones de euros, el 73,12% del presupuesto total en pensiones. Desde la reforma de la Ley de Pensiones producida en 2021, cada año ven incrementada la cuantía de la retribución acorde al IPC del año anterior, tratando de compensar la pérdida de poder adquisitivo que produce la inflación.

Con las últimas cifras en la mano, correspondientes al periodo entre diciembre del 24 y noviembre del 25, el porcentaje de IPC es del 2,7%, así que esa es la subida que se aplica desde el 1 de enero a quienes cobren una pensión pública de jubilación. Con esta subida, se revalorizan las pensiones, que en los últimos datos disponibles hablaban de que el importe de la pensión media de jubilación era de 1.512,73 euros mensuales, por lo que suben a una cuantía mensual de 1.553,57 euros, 41 euros más al mes que hacen un total de 574 euros anuales de crecimiento si tenemos en cuenta que se pagan en 14 mensualidades (dos pagas extras).

Cuantías 2026 de pensiones de viudedad e incapacidad permanente

En los casi 10 millones de pensionistas en España, las cifras dicen que 2,3 millones cobran pensiones de viudedad, una prestación contributiva de la Seguridad Social a la que tenemos derecho cuando nuestra pareja ha fallecido y que suponen un gasto mensual de 2.202 millones, el 16,05% del importe dedicado a pensiones. Estas también se ven revalorizadas anualmente, aunque incluso por encima del IPC. Según la tabla del último Real Decreto-Ley de 2025, aumentan un 11,4%, el porcentaje que comparten con otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones mínimas con cargas familiares.

Con esta subida, los importes de las pensiones de viudedad para 2026 quedan de la siguiente forma:

Titular con cargas familiares: 17.592 euros anuales

Titular con 65 años o con discapacidad en grado igual o superior al 65%: 13.107 euros anuales

Titular con edad entre 60 y 64 años: 12.263 euros anuales

Titular con menos de 60 años: 9.932 euros anuales

También se incrementan las pensiones de incapacidad permanente, que se pagan a aquellos trabajadores con secuelas de enfermedad o accidente que les impiden trabajar de nuevo (un total de 1.054.935 pensionistas de este tipo en España según las últimas cifras). Estas varían en su cuantía dependiendo del grado de incapacidad y de las cargas familiares. En estos casos, la disposición transitoria trigésima novena del Real Decreto 2/2023 establece que su revalorización se calcula conforme al IPC, al que se añade un 0,115%. Por tanto, para las cifras del último ejercicio, el resultado sería de un incremento del 2,815%, por lo que las cuantías para 2026 quedan de la siguiente manera:

