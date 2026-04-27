Soy autónomo y tengo que cerrar el negocio: ¿qué puedo hacer para asegurar mi pensión?

Alberto Álvarez 27 ABR 2026 - 08:00h.

La jubilación activa y el convenio con la Seguridad Social son las fórmulas más utilizadas para mejorar la futura pensión de los autónomos

La pensión media de un autónomo es un 60% inferior a la media del régimen general, pero se pueden hacer cosas para mejorarla

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En España hay 3.400.000 autónomos. De ellos, casi la mitad, 1.650.000, tienen más de 50 años y empiezan a plantearse cómo será su jubilación, si es que alguna vez se acogen a ella. Los autónomos se jubilan menos, y después. Si la tasa de actividad en los asalariados mayores de 65 años está en el 2%, la de los autónomos está por encima del 7% y creciendo. Ya son más de 200.000 los autónomos que pudiendo jubilarse, siguen trabajando. ¿Porqué? Algunos, los menos, porque les gusta lo que hacen. Otros, los más, porque la jubilación que les queda es muy exigua, y no les permite dejar de trabajar. La pensión media de jubilación del Régimen General está en los 1.727 euros al mes, frente a 1.056 euros en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), un 60% menos. Pero hay acciones que se pueden hacer hoy para que las magras pensiones que se adivinan en unos años engorden un poco.

Pararse y pensar

El gran filósofo chino Sun Tzu es su obra más conocida El arte de la Guerra enseñaba cómo se debe actuar ante situaciones difíciles que pueden decidir tu futuro: “Para, respira, piensa y actúa”. A la hora de planificar nuestra futura jubilación lo primero que debemos hacer es dedicar un tiempo a saber a qué nos enfrentamos. ¿Qué pensión nos va a quedar el día de mañana? Para hacernos una idea aproximada lo mejor es entrar en el simulador de pensiones de la Seguridad Social, y ver las distintas opciones de cómo se nos quedará la pensión según aumentemos cotizaciones o prolonguemos la vida laboral. No es exacto, pero vale para hacernos una idea. Recuerda que para cobrar una pensión contributiva hay que acreditar al menos 15 años cotizados y, además, dos de ellos deben estar dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la jubilación.

Convenio Seguridad Social

Si vemos que la pensión que nos queda no es gran cosa y tenemos que cerrar el negocio antes de llegar a la edad de jubilación, lo mejor es firmar el convenio especial con la Seguridad Social para mantener las cotizaciones hasta que podamos jubilarnos de forma ordinaria.

Durante el tiempo que dure el convenio puedes cotizar por la base máxima de tu grupo de cotización, siempre que hayas cotizado por ella al menos 24 meses en los últimos 5 años. También pues cotizar por la media de la base por la que se hubiera venido cotizando en los últimos doce meses; o por la base mínima de cotización vigente. Como la base reguladora se calcula teniendo en cuenta las cotizaciones de los últimos 25 años, el tiempo que cotices en el convenio especial te servirá para mantener o subir un poco tu pensión futura.

Trabajo compatible con pensión

Si puedes mantener el negocio sin pérdidas un tiempo también mejoras la pensión si compatibilizas en trabajo con el cobro de la pensión con la jubilación activa. Desde el 1 de abril de 2025, la Seguridad Social permite compatibilizar la pensión con trabajo por cuenta propia, siempre que el acceso a la jubilación se haya producido al menos un año después de la edad legal ordinaria y se cumplan los requisitos legales. La parte de pensión que se cobra es del 45% si demoraste 1 año; 55% con 2 años; 65% con 3; 80% con 4 y 100% con 5 o más años; además, puede aumentar un 5% adicional por cada 12 meses continuados en jubilación activa, con tope del 100%. Si puedes permitirte mantener el negocio abierto unos años esta opción es la mejor.

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Si tienes algún empleado, el porcentaje compatible pasa a ser 75% de la pensión con 1 a 3 años de demora, 80% con 4 años y 100% con 5 años. Ten en cuenta que prolongas el trabajo unos años, pero la pensión la cobrarás el resto de tu vida.

Jubilación anticipada

La jubilación anticipada es una mala opción, a no ser que te la puedas permitir complementando la pensión con ahorros. Sólo puedes pedir la jubilación anticipada voluntaria que te permite jubilarte hasta dos años antes de que te toque, pero perdiendo hasta el 21% de la pensión. Cuanto menos tiempo anticipes la jubilación, menos te penalizarán.

Subsidio 52 años

Los autónomos tienen muy difícil acceder al subsidio de mayores de 52. Sólo si te contratan por cuenta ajena unos meses tras el cierre podrás acceder a él. Por cese de actividad no te lo conceden.

Planes pensiones de autónomos

Si ya le estás viendo las orejas al lobo, ahorra. Una opción son los planes de pensiones simplificados, pensados para autónomos, que funcionan como los planes de pensiones individuales, pero con la ventaja de que te puedes desgravar hasta 4.250 euros en el IRPF. En los planes individuales el máximo es de 1.500 euros.

Otra ventaja es que las comisiones que cobran las entidades aseguradoras son sensiblemente inferiores. Si en los planes individuales están entre el 1,5% y el 2%, en estos nuevos planes están en torno al 0,5%.

Patrimonio

Si tienes patrimonio y no tienes más remedio, úsalo. Hay distintas fórmulas para aumentar tus ingresos usando tu vivienda.

La hipoteca inversa es un préstamo garantizado con la vivienda que te permite obtener un capital o una renta sin perder la propiedad ni dejar de vivir en su casa; a cambio, la deuda va creciendo y normalmente se liquida al fallecimiento, por lo que suele interesar a personas que quieren mantener la titularidad de la vivienda, seguir residiendo en ella y complementar ingresos sin vender, reduciendo la herencia futura.

es un préstamo garantizado con la vivienda que te permite obtener un capital o una renta sin perder la propiedad ni dejar de vivir en su casa; a cambio, la deuda va creciendo y normalmente se liquida al fallecimiento, por lo que seguir residiendo en ella y complementar ingresos sin vender, reduciendo la herencia futura. La venta de la nuda propiedad consiste en vender la vivienda, pero conservar el uso vitalicio, de modo que dejas de ser dueño, pero puedes seguir viviendo allí hasta tu fallecimiento. Interesante si quieres obtener más dinero que con una hipoteca inversa y no te importa perder la propiedad.

consiste en vender la vivienda, pero conservar el uso vitalicio, de modo que dejas de ser dueño, pero puedes seguir viviendo allí hasta tu fallecimiento. Interesante La renta vitalicia funciona de forma parecida, pero en vez de recibir solo un precio de venta, obtienes una renta mensual de por vida a cambio de la vivienda o de su nuda propiedad, manteniendo normalmente el derecho de uso, por lo que suele interesar a quienes buscan una pensión complementaria estable y previsible, más que un gran capital inicial.

funciona de forma parecida, pero en vez de recibir solo un precio de venta, manteniendo normalmente el derecho de uso, por lo que suele interesar a quienes buscan una pensión complementaria estable y previsible, más que un gran capital inicial. Por último, la venta con alquiler vitalicio o fórmulas similares permiten vender la casa y seguir ocupándola como inquilino, a veces combinando un pago inicial con una renta, y te interesa si buscas liquidez desde el principio y aceptas dejar de ser propietario, pero mira que el contrato te garantice con claridad tu derecho a seguir viviendo en tu casa.

En todos estos casos las organizaciones de consumidores advierten que se trata de productos financieros de cierta complejidad, donde las entidades intentan sacar el máximo beneficio, por lo que recomiendan estudiar detenidamente las ofertas con el asesoramiento de un experto.

Cerrar el negocio no tiene por qué arruinar la jubilación, pero sí puede empeorarla si se hace sin revisar números y sin tomar medidas. Para un autónomo, la mejor defensa de la pensión empieza antes del cierre. No te dejes llevar, pelea por lo tuyo, en materia de jubilación, improvisar suele salir caro. Y recuerda las enseñanzas de Sun Tzu: “para, respira, piensa y actúa”.