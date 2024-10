El PP propone bajar el umbral de inquilino vulnerable de 1.800 euros a 1.080 euros

Según el PP, esto ha producido el "efecto perverso" de que los propietarios no estén alquilando sus viviendas a personas con ingresos inferiores a 1.800 euros -lo que afecta sobre todo a los jóvenes-, por temor a no poder desalojarles si dejan de pagar la renta.

En vísperas de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se reúna con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, Martín ha asegurado que las gobernadas por el PP le pedirán que "rectifique su "amenaza de que no contarán con fondos del Estado si no cumplen la ley de vivienda declarando zonas de mercado tensionado.

Martín ha argumentado que la ley de vivienda reconoce la potestad de las comunidades para declarar zonas de mercado tensionado y que, por tanto, si no lo hacen, no están incumpliendo la ley, sino que están cumpliendo su programa electoral, en el que no figuraba la intervención del mercado del alquiler.