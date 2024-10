Querer comprar una vivienda y no disponer del dinero al contado conduce en la mayoría de los casos a pedir una hipoteca . De esta manera, al poner de garantía el inmueble del que se adquiere la titularidad, el comprador recibe del banco un préstamo que hay que devolver en un plazo con intereses. Sin embargo, las vías para adquirir una casa no se agotan ahí. Existen otras maneras de financiar estas compras , algunas conocidas y otras, aún con poca implantación en España.

Es una de las fórmulas más conocidas. El alquiler con opción de compra puede ser una alternativa interesante para no tener que renunciar a la casa que queremos. Esta modalidad permite disfrutar de la vivienda en arriendo, dispone de más tiempo para poder comprarla y, lo más importante, empezar a pagar la propiedad sin incurrir en los gastos de formalización de cualquier hipoteca y sin tener en cuenta la evolución del mercado . Como ocurre con las casas comprados sobre plano, el comprador 'congela' el precio, al margen de la inflación y la evolución de los tipos de interés.

Durante ese tiempo, el propietario no puede disponer del inmueble ni cambiar las condiciones del acuerdo. A veces, también se puede acordar que el arrendatario pague una prima por la concesión del derecho de la compra, de manera que irá a beneficio del propietario si finalmente no se compra. Esta prima funciona como unas arras. Como decíamos, también es habitual que las rentas del alquiler se descuenten del precio de compra pactado, ajeno a los vaivenes del mercado. El saldo restante no siempre tiene que abonarse a través de una hipoteca, especialmente en urbes pequeñas con un un precio más ajustado del metro cuadrado construido.