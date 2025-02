Si adquiriste tu vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 pero no aplicaste la deducción en ejercicios anteriores, podrías estar en una situación especial. Según el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en ciertos casos, como cuando el contribuyente no estaba obligado a presentar la declaración de la Renta o no tenía cuota íntegra en ejercicios anteriores, es posible aplicar la deducción en ejercicios posteriores. Y, cómo no, es recomendable consultar con un asesor fiscal para analizar tu situación particular.