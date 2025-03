¿Puedo estar en dos contratos de alquiler de vivienda a la vez?

La respuesta a esta cuestión es sencilla y, además, afirmativa. La legislación española no impide que una persona figure como arrendatario en más de un contrato de alquiler de vivienda de forma simultánea. No obstante, esta situación va acompañada de una serie de consideraciones legales, financieras y prácticas que conviene analizar al detalle.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula los alquileres de viviendas en España, no establece limitaciones explícitas respecto al número de contratos de arrendamiento que una persona puede suscribir simultáneamente. Esto implica que, desde un punto de vista legal, es completamente viable mantener más de un contrato de alquiler a la vez. Sin embargo, esta posibilidad teórica debe evaluarse en función de la capacidad económica del inquilino y de las políticas específicas que puedan aplicar los propietarios o las agencias inmobiliarias.

Uno de los factores determinantes para que un inquilino pueda asumir múltiples contratos de alquiler es su solvencia económica. Los propietarios suelen requerir que el arrendatario disponga de ingresos suficientes para cubrir el importe de la renta, generalmente estipulado en que la renta no supere el 40% de los ingresos netos mensuales del inquilino. Por lo tanto, al considerar un segundo alquiler, es importante valorar si la suma de ambas rentas no exceda este porcentaje respecto a los ingresos del arrendatario. De lo contrario, los propietarios podrían percibir un riesgo elevado de impago y optar por no formalizar el contrato.