Los precios ya han superado niveles de la 'burbuja' de 2007 en cinco comunidades autónomas

El éxodo silencioso: obligados a abandonar la ciudad de Valencia por los altos precios de la vivienda

La vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de nuestro país y no tiene visos de mejorar. No hay más que ver los precios a los que se están vendiendo muchas casas. En cinco comunidades autónomas ya superan los precios de la burbuja inmobiliaria.

En Baleares son un 84 por ciento más caras, en Canarias un 47 y en Madrid un 22. Con un mercado del alquiler prácticamente inexistente y, muchas veces, con precios muy altos, cada vez son más los que tienen que marcharse a vivir lejos de su trabajo.

Máximos históricos

La vivienda marca máximos históricos, algo que desespera a todos los que intentan comprar piso en once capitales de provincia, precios por encima de la burbuja ya. Cambiar el alquiler por la compra en la periferia es una solución de urgencia que tampoco está exenta de dificultades.

“Hay personas con hipotecas preconcedidas que no encuentran piso para comprar”, afirman desde una inmobiliaria.

"Por cada vivienda que sale al mercado de alquiler hay de media en España hasta 38 familias compitiendo por entrar en esa vivienda", afirma Idealistas.

Los expertos inmobiliarios hablan ya de la “desaparición del mercado de alquiler” en demasiadas ciudades.