Cada vez son más los residentes que abandonan la ciudad para instalarse en municipios del área metropolitana

2.704 decidieron dejar la capital para mudarse a localidades de la comarca de l'Horta Sud

ValenciaValencia suele aparecer en los rankings internacionales como una de las mejores ciudades del mundo para vivir, gracias a su clima, su oferta cultural y su calidad de vida. Sin embargo, esa imagen amable contrasta con la realidad de muchos de sus vecinos, especialmente los más jóvenes, que se ven obligados a dejar la capital porque no pueden afrontar los elevados precios de la vivienda. El último informe de la Oficina de Estadística del Ayuntamiento confirma este fenómeno: cada vez son más los residentes que abandonan la ciudad para instalarse en municipios del área metropolitana, donde los precios resultan más asequibles y los servicios son similares.

Durante el último trimestre de 2024, un total de 1.942 personas procedentes de municipios de l’Horta se empadronaron en València. Por el contrario, 2.704 decidieron dejar la capital para mudarse a localidades de la comarca. El saldo negativo se traduce en 762 personas menos para la ciudad.

La vivienda, un factor clave

Los elevados precios del alquiler, las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda y la proliferación de apartamentos turísticos aparecen como las principales causas detrás de este éxodo. De hecho, del total de 7.348 personas que abandonaron Valencia en los últimos meses del año, el 52,3% tenía menos de 35 años.

El problema de la vivienda figura, además, entre las principales preocupaciones detectadas en los barómetros municipales, y ha provocado protestas ciudadanas. El equipo de gobierno ha situado la construcción de vivienda asequible como uno de los ejes prioritarios de la legislatura.

Movilidad hacia otros municipios de la Comunitat

El fenómeno no se limita a l’Horta. En el mismo periodo, 2.502 vecinos de Valencia se empadronaron en otro municipio de la Comunitat, mientras que 1.805 llegaron desde otras localidades para instalarse en la capital.

Pese a este trasvase hacia el área metropolitana y otras ciudades de la autonomía, Valencia compensa sus pérdidas demográficas gracias a la inmigración exterior. En el último trimestre de 2024, llegaron 8.737 personas procedentes del extranjero para empadronarse en la capital, frente a las 345 que hicieron el camino inverso. Una diferencia abultada que garantiza que el padrón continúe al alza.