Cada vez son más las personas que no tienen el dinero necesario para afrontar el pago de una casa. Con el arranque del curso miles de estudiantes, y sus familias, se encuentran con el problema de conseguir un lugar donde vivir. Hay poca oferta y la que hay es carísima.

Muchos estudiantes universitarios no tienen más remedio que realizar decenas de kilómetros diarios para poder asistir a clases, como es el caso de Cristina que desde Coín va y viene a la Universidad de Málaga todos los días.

La estudiante hace 80 kilómetros diarios en conche entre ida y vuelta porque asegura que gasta “menos en gasolina en ir y volver a mi casa, que vivir aquí…no me puedo permitir vivir sola”. Málaga es una de las ciudades donde el precio de la vivienda se ha disparado.

Otro ejemplo de dificultad para encontrar piso es el de Flor, tardó un año en encontrar el piso que comparte con otras dos compañeras y paga “280 por la habitación, pero hay habitaciones por 400, 500, o incluso 600 euros”.

Precios cada vez más prohibitivos

El inminente inicio del curso universitario pone contra las cuerdas a los jóvenes a quienes les supone un imposible encontrar piso por los precios cada vez más prohibitivos.

Muchos estudiantes optan ya por las residencias como principal alternativa. “Contaba con dos residencias, y acabamos de abrir una tercera debido a la alta demanda de estudiantes tanto nacionales como internacionales” cuenta en Informativos Telecinco el director de residencias en Barcelona.

La ciudad condal se ha convertido en la capital de provincia con el alquiler de habitaciones más caro de España. Esta situación obliga a abandonar los destinos elegidos a muchos estudiantes que consideran vivir en la ciudad.